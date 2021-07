93-Jähriger fährt sich fest - Mann nach Unfall gesucht - Illegale Spritztour - Gullideckel entfernt

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

93-Jähriger fährt sich mit Auto auf Radweg fest

Irritiert durch die Beschilderung für die bevorstehende Sperrung der Ortsdurchfahrt Buchfahrt geriet am Sonntagmittag ein 93-jähriger Mann mit seinem Pkw auf den Ilmtalradweg. Just an einer starken Steigung kurz vor dem Ort versagte die Kupplung des Suzukis ihren Dienst. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Nach Unfall mit Radfahrer mehrfach verletzt: Polizei sucht Mann

Sonntagabend kam es auf dem Radweg zwischen Schwerstedt und Berlstedt zu einem Unfall, an welchem zwei Radfahrer beteiligt waren. In einer Kurve kollidierten die beiden miteinander, als sie sich gegenseitig passieren wollten. Beide kamen zu Fall. Eine Frau aus Berlstedt zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der am Unfall beteiligte Mann schien unverletzt geblieben zu sein. Er verließ zeitnah nach dem Unfall die Unfallstelle. Zum Austausch der Personalien kam es nicht. Die Frau verständigte, nachdem sie wieder zu Hause war, die Polizei. Nun sucht die Polizei den Mann. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de).

16-jähriger unternimmt mit Kumpels Spritztour mit Auto

In der Nacht zu Montag meldete ein Zeuge einen Kleinwagen in Weimar West, dessen Insassen offensichtlich noch nicht das Alter erreicht hatten, in welchem sie ein Auto fahren dürften. Die Polizei suchte daher nach dem Honda. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes fand sie schließlich Auto und Insassen. Der Anschein bestätigte sich: Der Junge, der sich das Fahrzeug von seiner Mutter "auslieh", war gerade 16 Jahre alt. Seine Freunde, auch beide ohne Fahrerlaubnis, durften auch eine Runde drehen. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Anzeigen gab es wegen der nicht gestatteten Nutzung des Fahrzeuges sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gullideckel entfernt

Im Zeitraum vom 17. Juli, 22 Uhr, bis 18. Juli, 8.30 Uhr entfernten unbekannte Täter in Apolda, Katharinenweg, einen Gullideckel aus seiner Verankerung in der Straßendecke. Ein aufmerksamer Bürger hatte das Fehlen bemerkt und die Polizei verständigt. Die Abdeckung konnte wenig später ca. 20 Meter entfernt gefunden und wieder eingesetzt werden.

Motorradfahrer verletzt

Gegen 19 Uhr am 18. Juli gab es einen Einsatz in Schmiedehausen, Hinterm Dorf, wegen eines gestürzten Motorradfahrers. Als die Beamten eintrafen, war der Rettungswagen bereits vor Ort und versorgte den 54-Jährigen. Dieser hatte sich beim Sturz auf verschmutzter Fahrbahn vermutlich eine Knöchelfraktur im linken Bein zugezogen, woraufhin er zur Behandlung ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

