Autofahrer im Ilm-Kreis bei Kollision mit Hauswand verletzt

Plaue. Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall im Ilm-Kreis verletzt. Sein Fahrzeug krachte gegen eine Hauswand.

Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer bei einem Unfall in Plaue (Ilm-Kreis) verletzt worden. Laut Polizei verlor der 76-Jährige in der Hauptstraße gegen 16.10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi und krachte gegen eine Hauswand.

Der Mann verletzte sich dabei leicht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Hauswand entstanden ebenfalls Schäden in unbekannter Höhe.

Mehr Blaulichtmeldungen