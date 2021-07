Feuerwehr rettet schwer verletzten 70-Jährigen bei Brand in Arnstadt

Arnstadt. Die Feuerwehr hat einen 70 Jahre alten Mann bei einem Brand gerettet. Der Schwerverletzte habe auch Stichverletzungen aufgewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Straße An der Weise hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen schwer verletzten Mann gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache gegen 7.30 Uhr ausgebrochen.

Die Feuerwehr habe den Übergriff auf andere Wohneinheiten verhindern können. Der 70 Jahre alte Bewohner sei aus der Brandwohnung gerettet worden. Der Mann, der laut Polizei auch Stichverletzungen aufwies, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache, der entstandene Sachschaden sowie die Herkunft der Verletzungen des 70-Jährigen sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Gotha führt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind der Polizei keine Hinweise bekannt, die den Verdacht der Fremdeinwirkung zulassen.

