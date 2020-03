Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

14-Jährige von unbekanntem Mann im Saale-Orla-Kreis angesprochen

Am Freitag gegen 19:30 Uhr war ein 14-jähriges Mädchen in Neustadt an der Orla in der Goethestraße zu Fuß unterwegs.

Vor der Regelschule wurde das Mädchen laut Polizei von einem etwa 50-jährigen Mann aus einem dunklen Audi Kombi heraus angesprochen, ob „er sie nach Hause bringen soll“.

Das Mädchen rannte sofort nach Hause und schilderte den Vorfall ihrer Mutter. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 50 Jahre alt

- schlank

- Glatze

- Brillenträger

- grauer Vollbart

- schwarze Lederjacke

Das Kennzeichen des Audi soll mit SOK-DT... begonnen haben.

Während des Vorfalls konnte das Mädchen einen Spaziergänger mit seinem Hund sehen, welcher an der Ecke Goethestraße / Wimmlerstraße lief. Dieser hatte einen Golden Retriever (oder ähnlich) dabei.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen. Auch der Spaziergänger wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

