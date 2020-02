Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

150. Mal Aderlass – Schleizer spendet seit er 18 Jahre ist Blut

Was einst aus Gründen der Geldbeschaffung in der Jugend in der DDR begann, hat sich nun zu einem Dienst an der Allgemeinheit gewandelt. Axel Paalhorn hat am Montagnachmittag seine 150. und Steffen Schnappauf seine 125. Blutspende gegeben. Dafür gab es ein kleines Dankeschön vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Axel Paalhorn sitzt ganz entspannt auf der Liege, während eine Nadel in seine Armbeuge gesteckt wird. „Damals in der DDR waren die Nadeln noch stumpfer, das ist ja nichts im Vergleich dazu“, erzählt er, während er kontinuierlich seine linke Hand zur Faust ballt und wieder lockert. Der Schleizer ist an diesem Tag ausnahmsweise nach Bad Lobenstein zur Blutspende gekommen. „Wir wollen ins Ausland reisen, daher wollte ich davor noch einmal Blut spenden“, sagt der 61-Jährige. Da das in Schleiz nicht möglich war, ist er eben in die Kurstadt gekommen. Gespendetes Blut als einfache Art der Hilfeleistung Sein Vater, so erzählt er, während sein Blut abgezapft wird, war früher Ortsgruppenchef des DRK. „Daher war es für mich selbstverständlich, Blut zu spenden“, erzählt Paalhorn. Mit 18 Jahren hat er sich zum ersten Mal zur Ader gelassen, damals in der DDR gab es noch ein kleinen Obolus dafür. Axel Paalhorn ganz entspannt bei seiner 150. Blutspende. Foto: Sophie Filipiak Aber selbst ohne den Anreiz des Geldes ging er nach der Wende regelmäßig zur Blutspende. „Sonst wäre ich ja heute nicht auf meine 150. Spende gekommen“, sagt er. Für ihn ist es eine einfache Art für Kranke und Verletzte eine Hilfeleistung zu geben. „Man kann auf verschiedene Arten Leben retten“, so Steffen Schnappauf. Der Heberndorfer hat zu Studienzeiten damit begonnen, regelmäßig Blut zu spenden – des Geldes wegen. Nach der Wende war erstmal Schluss mit dem Aderlass bis Mitte der 1990er-Jahre. „Da habe ich wieder angefangen, regelmäßig Blut zu spenden“, erzählt der 58-Jährige. „Die Gentechnik ist nicht soweit, künstlich Blut herzustellen, daher sind solche Spenden sehr wichtig“, ist er der Meinung. Blutspende als Gesundheitscheck Steffen Schnappauf will mit gutem Beispiel vorangehen und auch die Jugend zum Blutspenden animieren. Er ist in der Kegelabteilung des SC Eliasbrunn aktiv und nimmt die jungen Kegler unter seine Fittiche. „Sie fragen mich oft, wenn ich mit meinem Verband zum Training komme, ob ich mal wieder beim Blutspenden war.“ Für Steffen Schnappauf hat das Blutspenden auch Vorteile für ihn selbst. „So wird regelmäßig mein Blutdruck kontrolliert“, erklärt er. Dazu wird vor Ort die Körpertemperatur und der Gehalt an roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, gemessen. „Das ist wie ein kleiner Gesundheitscheck“, so Steffen Schnappauf.