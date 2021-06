16-Jährige verletzt sich nahe Thimmendorf schwer

Thimmendorf. Ein Reh war laut die Polizei die Ursache. Außerdem gab es eine Kontrolle mit Folgen in Schleiz.

Bei einer Kollision mit einem Reh ist eine Mopedfahrerin am Freitagabend nahe Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Die 16-Jährige fuhr von Thimmendorf in Richtung Lückenmühle, als das Reh die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Die 16-Jährige wurde von Einsatzkräften der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Kontrolle mit Folgen

Am Freitag gegen 22.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte Fahrer eines Citroen in Schleiz, Am Sparkassenplatz. wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 46- jährigen Fahrers festgestellt. Ein Atemalkoholvortest ergab 1,38 Promille. Daher unterband die Polizei vor Ort die Weiterfahrt, ordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz an und sicherte den Führerschein .

Drei Verletzte nach Unfall bei Döbritz

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Erneut Unfall auf A9: Autobahn kurz gesperrt

17-Jähriger in Bad Lobenstein muss in Jugendarrest