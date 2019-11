Bei einem schweren Unfall auf der Straße zwischen Lichtenbrunn und der Wegespinne ist am Montagnachmittag ein 18-jähriger Fahrer tödlich verletzt worden.

Der junge Mann aus der Bad Lobensteiner Region war gegen 15.30 Uhr mit seinem dunkelblauen VW Golf von der Wegespinne in Richtung Lichtenbrunn unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte gegen mehrere Bäume. Schlussendlich kam das Auto auf dem Dach liegend im Wald an einem Baum zum Stehen. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte.

Das Fahrzeug prallte beim Unfall gegen mehrere Bäume. Foto: Oliver Nowak

Die Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein, Rettungsdienst und Notarzt eilten zur Unfallstelle. Für den 18-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Einsatzkräfte aus Bad Lobenstein stabilisierten das Fahrzeug und spreizten das Dach im Fondbereich des Wagens auf, um den Mann bergen zu können. Die Fahrertür war während des Unfalls bereits aus dem Fahrzeug gerissen. Die Feuerwehr half zudem beim Bergen des völlig zerstörten Wracks.