„Aber bitte mit Sahne“ heißt es in Unterlemnitz

Udo Jürgens hat im Laufe seiner Musikkarriere viele zeitlose Klassiker komponiert. Die schönsten Lieder kommen am Sonnabend, 21. März, im Hotel Silbertau in Unterlemnitz zu Gehör.

Bariton-Sänger und Pianist Bert-Mario Temme und Walburga Raeder aus Berlin sind dann zu Gast. Sie wollen an diesem Abend Lieder des Stars, aber auch Geschichten und Gedichte über das Geheimnis ewiger Jugend vortragen.

„Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Merci, Chérie“ zählen zu den größten Erfolgen in der langen Karriere des Schlagersängers, der seine Laufbahn eigentlich als Jazzmusiker begann. Bekannt wurde er auch mit seinen sozialkritischen Stücken wie „Ein ehrenwertes Haus“. Dieses und mehr Lieder werden an diesem Abend in Unterlemnitz zu hören sein und bilden den Rahmen eines Drei-Gänge-Menüs.

Künstler habeninternationale Erfahrung

Bert-Mario Temme studierte Gesang an einer Berliner Musikhochschule und an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Er trat unter anderem an der Komischen Oper Berlin sowie der Deutschen Oper auf und spielte mit der Berliner Philharmonie.

Konzerttourneen führten den Musiker in ferne Länder, beispielsweise nach Japan, in die USA, nach Polen, London, in die Schweiz, Niederlande und nach Österreich. Darüber hinaus ist er an Rundfunk- und Fernsehproduktionen beteiligt. Bert-Mario Temme lebt und arbeitet freischaffend in Berlin als Sänger und Pianist.

Die charismatische Walburga Raeder war von 1988 bis 1992 Ensemblemitglied des Berliner Kabarett „Sündikat“. Bis 1999 nahm sie an zahlreichen Theater- und Filmproduktionen teil. Als Ensemblemitglied des Musicals „Das Phantom der Oper“ führen sie seit 2001 Tourneen durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz.

Karten gibt es im Vorverkauf im Hotel Silbertau oder in der Stadtinformtion Bad Lobenstein, Graben 18, Telefonnummer 036651/2543