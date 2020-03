Schleiz. Büromitarbeiter in Schleiz verbreitet bei Facebook Fake-News

AfD Saale-Orla huldigt weiterhin Björn Höcke

Die AfD Saale-Orla huldigt weiterhin ihrem Thüringer Führer Björn Höcke. In einer Stellungnahme heißt es, dass Höcke mit der Entscheidung zur Auflösung des „Flügels“ bereit sei, „die Einheit und Stabilität der Partei zu erhalten“. Dies sei „ein wichtiges Zeichen an alle Patrioten, sich weiter hinter dem aufsteigenden Pfeil zu versammeln“, so die Erklärung.

Wie zerrissen die AfD innerparteilich beim Umgang mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Gruppierung ist zeigt unterdessen eine Erklärung aus dem „Flügel“ selbst. Da heißt es nämlich völlig entgegengesetzt zur Erklärung der AfD Saale-Orla, dass es gar keinen Beschluss zur Auflösung gebe. Man befinde sich derzeit lediglich in einer intensiven Bewertung des AfD-Bundesvorstandsbeschlusses. Auf Distanz zu Höcke, den das Hirschberger Landtagsmitglied Uwe Thrum als einen „netten Menschen“ bezeichnet, geht die AfD Saale-Orla mit ihrer Erklärung nicht. Unterdessen ist der im AfD-Büro in Schleiz tätige Mitarbeiter Frank Fleißner damit beschäftigt, unter wechselnden Profilnamen bei Facebook Unwahrheiten zu verbreiten. Unter anderem behauptete er, dass der Presserat einer von ihm eingereichten Beschwerde gegen die OTZ recht gegeben habe.