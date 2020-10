Wohl ruht sich’s nun auf einer neuen Bank an der Schutzhütte des Heimatvereins „Zwei Tannen“ bei Titschendorf. Dem Frankenwald-Liebhaber Kevin Wunder aus Wurzbach war ein im Wald stehendes verwittertes Sitzmöbel ein Dorn im Auge gewesen – und deshalb handelte er.

Kevin Wunder stammt aus Nordhalben und ist inzwischen glücklich in Wurzbach verheiratet. Regelmäßig durchquert er den Frankenwald zwischen den beiden Orten im flotten Lauf zu Fuß. „Die Schutzhütte ist dann meistens Zwischenstation“, verweist er auf die in einer kühlen Höhle bereitstehende Erfrischung. Entlang des Pfades fiel ihm dann stets unterhalb des Floßteiches eine Bank auf, die nicht gerade dazu einlud, sich dort niederzulassen. „Der Anblick hat mich jedes Mal geärgert“, sagt der Frankenwald-Heimatbotschafter.

Füße in Heinrichshütte sandgestrahlt

Diese Bank sollte erneuert werden, entschloss sich Kevin Wunder. Weil das Befahren von Waldwegen verboten ist, nahm er Kontakt mit der Reuß’schen Forstverwaltung auf, die ihm die Bank bis zum Forsthaus Rodacherbrunn transportierte. Dort übernahm sie Kevin Wunder und machte sich an die Erneuerung. Das gesamte morsche Holz wurde entfernt. „Bei der Schreinerei Greiner erhielt ich zum Sonderpreis neue Bretter“, sagt Kevin Wunder, die dann zurechtgeschnitten, gestrichen und montiert worden. In der Heinrichshütte waren unterdessen die Eisenfüße per Sandstrahlen vom Rost befreit worden.

Sitzmöbel jetzt an der Schutzhütte

Im neuen Glanz wurde die Bank nun zum Heimatverein „Zwei Tannen“ zurückgebracht, wo man sich sehr über diesen Einsatz freute. „Die Bank ist so schön, dass wir sie jetzt hier direkt an der Schutzhütte lassen“, sagt Manfred Rank. „Der Frankenwald ist mein Lieblingsplatz“, gesteht Kevin Wunder, wie tief er sich mit seiner waldreichen Heimat verwurzelt fühlt. Er sehe die Bank auch als Symbol für das Zusammenwachsen der Menschen und würde sich freuen, „wenn viele von ,hüben und drüben’ darauf Platz nehmen.