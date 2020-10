Im Internet ist die Bad Lobensteiner Feuerwehr am Dienstag verschwunden gewesen. Sowohl das Facebook-Profil, als auch die eigene Webseite sind offline. Inzwischen gibt es schwere Vorwürfe von rechtsradikalen Aktivitäten einzelner Wehrangehöriger.

Nachdem unsere Zeitung über Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Volksverhetzung berichtet hatte, der sich auf drei Mitglieder der Feuerwehr konzentrierte, hat am Dienstag „Business Insider“ die Situation weit dramatischer beschrieben. Dem amerikanischen Nachrichtenportal, das zur Axel-Springer-Verlagsgruppe gehört, sollen demnach einzelne Chat-Beiträge vorliegen, die in einer WhatsApp-Gruppe unter den Feuerwehrleuten verschickt worden sein sollen.

„Richtigen Aufstellplatz gefunden“

Dazu gehören ein Bild von Adolf Hitler mit der Botschaft „Geh wählen!!!“. Ein weiteres Bild soll das Foto eines Schildes vor dem SS-Bereich eines Konzentrationslagers zeigen, versehen mit dem Kommentar „Richtigen Aufstellplatz gefunden“. Ein Chatteilnehmer soll an anderer Stelle geschrieben haben „Das ist doch abartig, die ganzen Neger fressen uns die Haare von Köpfen und vergewaltigen unsere Frauen…. Das ist das aller letzte.“

Angeblich in Reichsbürgerszene

Besonders schwere Vorwürfe erhebt das Nachrichtenportal gegen einen Feuerwehrangehörigen, der den Behörden als „Prepper“ und Anhänger der Reichsbürgerszene bekannt sei und nicht nur die Existenz der Bundesrepublik als Staat bezweifle, sondern auch vor einer angeblichen „Umvolkung“ gewarnt habe – ein Begriff aus dem Nationalsozialismus, den auch die AfD schon zu ihrem Sprachschatz zählte. Mitgliedern der Jugendwehr habe der Mann von sogenannten Chemtrails berichtet, womit Anhänger der Verschwörungsszene die Kondensstreifen von Flugzeugen beschreiben, die in Wahrheit irgendein Sprühnebel seien, um mit bestimmten Stoffen die Bevölkerung zu kontrollieren.

Ein Ermittlungsverfahren läuft noch

Laut „Business Insider“ befasse sich der Verfassungsschutz schon seit längerer Zeit speziell mit diesem Feuerwehrkameraden. Dessen Wohnung ist eines der drei Objekte gewesen, die im Mai von der Polizei durchsucht worden waren und bei dem eine illegale Schusswaffe vermutet worden ist, die jedoch nicht gefunden werden konnte. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn ist ausgerechnet jenes, das laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft an unsere Redaktion inzwischen eingestellt worden war. Demnach dürfte sich keiner der Tatvorwürfe, die „Business Insider“ jetzt konkret gegen diese Person aufmacht, in irgendeiner Form bestätigt haben. In einem Fall war gegen einen der drei Tatverdächtigen ein Strafbefehl ergangen. Bei der dritten Person ist das Ermittlungsverfahren noch am Laufen.