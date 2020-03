In Wurzbach besteht für ältere Einwohner die Möglichkeit, Einkäufe von jüngeren Helfern erledigen zu lassen. Die Organisation läuft über das Seniorenbüro.

Wurzbach. Gerade die besonders gefährdete Generation bestimmt das Bild in den Supermärkten – ein unnötige Risiko, betont das Seniorenbüro

Angebot zur Einkaufshilfe in Wurzbach noch ungenutzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angebot zur Einkaufshilfe in Wurzbach noch ungenutzt

In Wurzbach gibt es seit einigen Tagen ein besonderes Hilfeangebot für die Menschen jener Generation, die bei einer Erkrankung mit dem Coronavirus Covid-19 am stärksten gefährdet sind. Viele Freiwillige haben ihre Bereitschaft zum Mitwirken erklärt. Nur in Anspruch genommen wird diese Chance zur Infektionsvermeidung noch nicht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zunächst waren die Stadtverwaltung und das örtliche Seniorenbüro auf die Suche nach Helfern gegangen. „Zahlreiche Menschen hatten sich gleich bereiterklärt, ehrenamtlich mitzuwirken“, berichtet Frances Müller vom Seniorenbüro. Die Idee ist es, die Grundversorgung der Menschen mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs aufrechtzuerhalten, ohne dass Ältere den für ihre Gesundheit möglicherweise sehr riskanten Einkauf im Supermarkt selbst erledigen müssen. Da nicht jeder auf eigene jüngere Familienmitglieder zurückgreifen könne, sollen Helfer die Einkäufe übernehmen. Bislang ist von diesem Angebot allerdings noch kein Gebrauch gemacht worden. Hilfe nicht erst nach Infektion „Wer sich in den Einkaufsmärkten umschaut wird schnell sehen, dass dort noch immer vorrangig jene Generation unterwegs ist, die jetzt unbedingt jeden Kontakt vermeiden sollte“, hat Kevin Wunder festgestellt. Die Einkaufshilfe solle seiner Ansicht nach besser schon jetzt in Anspruch genommen werden und nicht erst im Quarantänefall nach einer Infektion. „Menschen über 60 brauchen den bestmöglichen Schutz“, betont Kevin Wunder. In Nordhalben, wo der Wurzbacher ebenfalls häufig unterwegs ist, funktioniere das nach seiner Einschätzung schon deutlich besser. „Möglicherweise nimmt mancher die Gefahr ernster, wenn sich die Lage auch in unserer Region weiter verschärft hat“, befürchtet Frances Müller. Das Virus sei für manchen eventuell zu abstrakt, um wichtige Schutzmaßnahmen zu respektieren. „Wir sind in jedem Fall vorbereitet, für die älteren Einwohner unserer Stadt die Einkäufe zu erledigen“, sichert sie zu und unterstreicht, dass niemand Scheu davor haben müsse, das Angebot zur Hilfe anzunehmen. Kontaktnummer: 0151/20 38 02 40