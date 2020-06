Ankündigung zur Schließung der Geburtsstation in Schleiz kam per Telefon

Die AfD-Fraktion im Kreistag Saale-Orla sei dazu bereit, die in der Dringlichkeitssitzung im April vereinbarten Beschlüsse in Sachen Krankenhaus Schleiz mitzutragen. Dies teilt Kreistagsmitglied Uwe Thrum mit, nachdem die Bad Lobensteiner Stadträtin Ursula Preiß (AUF) öffentlich eine mangelnde Einigkeit unter den Kreistagsfraktionen kritisiert hat.

Die AfD-Fraktion habe daher auch – anders als von Ursula Preiß beobachtet – dafür gestimmt, Mittel aus der Investitionspauschale zur Förderung der medizinischen Infrastruktur zu verwenden. „Die in der Dringlichkeitssitzung vereinbarten gemeinsamen Beschlüsse müssen von allen Fraktionen auch getragen werden. Wir sind dazu bereit“, erklärt Thrum die Haltung seiner Fraktion.

Reformen eingefordert

Das Kreistags- und Landtagsmitglied aus Hirschberg informiert zudem darüber, dass eine Anfrage an Landrat Thomas Fügmann (CDU) inzwischen ergeben habe, dass die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) lediglich drei Tage vor Schließung der Geburtsstation die Kreisverwaltung Saale-Orla hierüber telefonisch in Kenntnis setzte. Zudem habe es geheißen, dass die Schließung nur „vorläufig“ sei. „Eine frühzeitige Mitteilung gemäß dem geschlossenen Übernahmevertrag erfolgte dagegen nicht“, so Thrum. Das Landratsamt prüfe und diskutiere laufend juristische Reaktionen auf diesen Missstand. „Zum Wohle der jungen Mütter und einer guten Bevölkerungsentwicklung im Saale-Orla-Kreis ist eine Geburtsstation unerlässlich“, erklärt Thrum und verlangt zudem, dass „neben den Fehlentwicklungen des Krankenhausträgers auch die längst überfällige Fallpauschale auf Bundesebene und der Thüringer Krankenhausplan reformiert werden“ müssten. Laut Thrum erlaube der Thüringer Krankenhausplan in seiner derzeitigen Form, dass ein Krankenhaus die Geburtsstation schließen könne und der Versorgungsauftrag dennoch uneingeschränkt erteilt werde.