Ansturm auf Masken in der Stadt-Apotheke in Bad Lobenstein

Masken-Wahnsinn in der Apotheke: Da in Bad Lobenstein bislang nur in der Stadt-Apotheke in der Heinrich-Behr-Straße die deutlich wirksameren FFP2-Masken für Senioren und andere Berechtigte erhältlich sind, stauten sich dort die Wartenden. Teilweise gab es unflätige Bemerkungen gegenüber den Mitarbeiterinnen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.