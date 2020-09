Auf Schloss Burgk unterwegs im „Land des Kein“

Auf Schloss Burgk ist die Ausstellung „Im Land des Kein – eine Reise in die kleinsten Dörfer Thüringens“ zu sehen. Hier die Künstler Stefan Petermann und Yvonne Andrä im Gespräch mit den Besuchern Elvira und Wieland Daßler aus Meusebach (von links).

Am Sonnabend blieb in Kühdorf die Zeit wieder einmal stehen. Täglich muss in der kleinen Gemeinde des Landkreises Greiz die einzige öffentliche Uhr im Kirchturm von Hand aufgezogen werden. Das macht allein Matthias von Hintzenstern. Und der hatte sich diesmal die Zeit (mit)genommen, um auf seinem Violon-Cello eine Ausstellungseröffnung auf Schloss Burgk zu begleiten.