Aus Saalburg-Ebersdorf soll heimlich Klage eingereicht worden sein

Noch immer ist völlig offen wie es mit dem vorgesehenen Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf weitergeht. Die Initiatoren beabsichtigen, dass die Stadt weiterhin einen hauptamtlichen Bürgermeister hat. Aufgrund einer Änderung der Hauptsatzung im April vorigen Jahres ist künftig jedoch nur ein ehrenamtlicher Bürgermeister vorgesehen. Und daran will eine Mehrheit im Stadtrat festhalten.

Erster Termin nicht zu halten

Der ins Auge gefasste Termin für den Bürgerentscheid am 7. März wird kaum zu halten sein. Dafür gibt es gleich zwei Gründe: einerseits die Coronapandemie und andererseits eine Klage des 1. Beigeordneten Allam Hanna (CDU), der seit dem 1. Dezember 2020 das Rathaus leitet, nachdem Bürgermeister Volker Ortwig (FDP) vorzeitig in den Ruhestand gewechselt war. Hanna will durch das Verwaltungsgericht Gera prüfen lassen, ob die Ersatzvornahme der Rechtsaufsichtsbehörde, mit der am 14. Dezember 2020 das Zustandekommen des Bürgerbegehrens festgestellt worden war, rechtens ist. Zuvor hatte eine Mehrheit des Stadtrates am 30. November zum zweiten Mal gegen das Zustandekommen votiert.

Verfahren braucht Neustart

"Aufgrund des ungewissen Endes für den Lockdown war vorsorglich auf den 11. April als neuer Termin orientiert worden", sagte Christian Hellfritzsch als Vertrauensperson für das Bürgerbegehren im Gespräch mit unserer Redaktion. Erforderlich sei dies, weil das gesamte Verfahren von der amtlichen Mitteilung über die Organisation der Helfer und die Benachrichtigung der wahlberechtigten Einwohner von vorne gestartet werden müsse. Rechtliche Bedenken hinsichtlich der Terminverschiebung gäbe es seitens der Kommunalaufsicht nicht.

Nachträgliche Legitimierung erwartbar

Zunächst wird sich am 1. Februar der Stadtrat von Saalburg-Ebersdorf abermals mit dem Thema Bürgerentscheid befassen, kündigte Hanna an. Es werde ein Beschlussantrag zum Klageweg vorgelegt, über den abgestimmt werden solle. Dass er zur Fristwahrung die Klage bereits eingereicht habe, sagte Hanna nicht. Nach Informationen unserer Redaktion solle der Stadtrat jetzt lediglich noch zur Finanzierung der Verfahrenskosten entscheiden. "Als der Hauptausschuss die Tagesordnung für die Stadtratssitzung festlegte, war nichts dazu gesagt worden, dass die Klage schon auf dem Weg ist", berichtete Regine Kanis (SPD-offene Bürgerliste). Sie rechne aber damit, dass die nachträgliche Legitimierung durch die CDU-Mehrheit im Stadtrat erfolgen werde.

Neuwahl erst nach Bürgerentscheid

Damit verzögert sich auf jeden Fall die Neuwahl des Bürgermeisters, die normalerweise bis Ende März stattfinden sollte. Würde ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt, zählt Hanna selbst zu den augenscheinlichen Kandidaten. Bei der Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters gilt Regine Kanis als sichere Kandidatin. Fest steht momentan lediglich, dass der Termin für die Neuwahl des Bürgermeisters der Stadt Saalburg-Ebersdorf erst nach Durchführung des Bürgerentscheides festgesetzt werde. Dies hatte die Rechtsaufsicht schon im Dezember unmissverständlich deutlich gemacht. Künftig nur noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu wählen hielt eine Mehrheit des Stadtrates für angebracht, weil Saalburg-Ebersdorf mit rund 3350 Einwohnern nur knapp über der Mindestzahl von 3000 liegt, unter der ohnehin kein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt werden dürfte.