Autohändler in Bad Lobenstein vor Gericht

Das Klischee vom Autohändler, der seine Kundschaft über den Tisch zieht und einen sprichwörtlichen Schrotthaufen sprachgewandt zu veredeln weiß, bedient ein 38-jähriger Mann, der am Montag im Bad Lobensteiner Amtsgericht antreten musste, um sich von der Staatsanwaltschaft den Tatvorwurf des Betruges anzuhören.

Auto nicht sicher für den Verkehr

Das Autohaus steht irgendwo in der Pampa des Saale-Orla-Kreises. Über das Internet werden Gebrauchtwagen angeboten, die der Rechtsanwalt des Angeklagten „im Niedrigpreissegment“ einordnet. Im angeklagten Fall handelte es sich um einen Renault Kangoo, der für 999 Euro inseriert worden war. Sein Mandant habe damals mehrere Fahrzeuge dieses Typs angekauft und unterhalte hauptsächlich Geschäftskontakte mit Händlern aus Polen, Tschechien und der Slowakei. „Da wird gekauft wie gesehen“, beschreibt der Rechtsanwalt das übliche Prozedere. Doch ein vollständiger Ausschluss der Gewährleistung ist damit nicht unbedingt verbunden. Zum Glück für die Käuferin, die später bei einem Kfz-Meisterbetrieb attestiert bekam, dass der erworbene Renault völlig verkehrsunsicher sei und gar nicht mehr auf öffentlichen Straßen hätte gefahren werden dürfen.

Startproblem bei der Probefahrt

Die Geschädigte schildert dem Gericht, wie es im März 2018 zum Kauf des Autos gekommen war. „Wir hatten ein Auto des gleichen Typs, bei dem es einen Getriebeschaden gab“, blickt die als Zeugin vernommene 29-jährige Frau zurück. Bei der Suche im Internet nach einem schnellen und möglichst preiswerten Ersatz sei sie auf das Angebot des Autohauses gestoßen. Es wurde ein Termin zur Probefahrt vereinbart, für die es zunächst eine zusätzliche Starthilfe bedurfte, weil der Motor schon gar nicht anspringen wollte. Doch das schreckte die interessierte Kundin nicht unbedingt ab. Skeptischer sei sie geworden, als bei der Lenkung ständig merkwürdige Geräusche auftraten. „Das seien die Domlager, deren Reparatur mit wenig Kostenaufwand möglich wäre“, berichtet die Zeugin dem Gericht, was der Verkäufer dazu erklärt habe. Immerhin wurde der ursprüngliche Verkaufspreis von 999 Euro auf 700 Euro reduziert.

„Es war so gut wie alles kaputt“

Aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass im Kaufvertrag auf „Rost“ und „diverse Schäden“ hingewiesen worden ist, die für 100 bis 150 Euro behoben werden könnten. Tatsächlich aber wären mindestens 1500 bis 2000 Euro erforderlich gewesen, wie der später hinzugezogene Kfz-Meisterbetrieb feststellte. „Es war ja so gut wie alles kaputt“, resümiert der Richter beim Blick auf die Mängelliste, die der Meisterbetrieb aufgestellt hatte, „ sich mit dem Auto auf die Straße zu begeben ist schon heftig.“ Die Reaktion des Verteidigers: „Bei 700 Euro kann ich auch kein Neufahrzeug erwarten.“

Einstellung mit Geldauflage

Mittlerweile ist ein Zivilverfahren abgeschlossen worden, das den Verkäufer in die Pflicht nimmt. Er muss an die von der Käuferin mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragte Kanzlei eine Forderung von 1473 Euro entrichten. Das Gericht bietet die Einstellung des Strafverfahrens an, wenn bis Ende Februar der Nachweis über die Entrichtung dieser Summe erfolgt und der Schrottwagen, der seit fast zwei Jahren auf einem Privatgrundstück steht, abgeholt worden ist. Zudem wird die Einstellung des Verfahrens mit einer Geldauflage verbunden. An den Weißen Ring soll der Angeklagte 500 Euro bezahlen. Da versucht er sich zunächst wieder als Händler: „Reichen nicht auch 250 Euro?“ Aber die Staatsanwältin bleibt hart und lässt den Gerichtssaal nicht zum Basar verkommen. Letztlich willigt der Angeklagte ein.