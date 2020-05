Besuche sind in Altenheimen in Bad Lobenstein weiterhin nicht gestattet. (Symbolbild)

Bad Lobenstein: Besuche im Altenheim noch nicht möglich

Angehörige und Bewohner müssen sich weiter in Geduld üben, denn Besuche sind in Altenheimen noch nicht erlaubt. Die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein mit der Tochtergesellschaft Diakonie Sozialdienst Thüringen sieht sich vor großen Herausforderungen und bittet die Bewohner und deren Angehörige um Verständnis.

„Jede Einrichtung, so auch unsere Seniorenzentren, ist dazu verpflichtet, ein eigenes Hygienekonzept basierend auf den aktuellen Empfehlungen des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu erstellen“, sagt Martin Gebhardt, Vorsitzender der Geschäftsbereichsleitung Altenhilfe der Diakoniestiftung und versichert, dass mit Hochdruck an den Konzepten gearbeitet wird. „Erst wenn dieses von den zuständigen Behörden geprüft und genehmigt wurde, darf Besuch, natürlich nur unter strengen Vorsichtsmaßnahmen, in die Häuser gelassen werden.“

Hohe Bußgelder drohen, wenn Fehler auftreten. „Eine große Herausforderung ist das dafür zusätzlich benötigte oder fehlende Personal sowie die Absicherung der Besuche durch zusätzliche Schutzmaterialien“, so Martin Gebhardt weiter. Die Einrichtungen werden bis zur Bestätigung der Schutz- und Hygiene-Konzepte die bisherigen Ausnahme-Besucher-Regelungen umsetzen. heißt es in dem Schreiben der Diakoniestiftung.