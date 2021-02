Bad Lobenstein bleibt im Forschungsprogramm

Der Bahnhof in Bad Lobenstein wird ab diesem Jahr zu einem attraktiven Ankunftsort saniert.

Die Stadt Bad Lobenstein soll weiterhin am Forschungsprogramm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt) beteiligt sein. Stadtplanerin Heike Roos informierte in dieser Woche den Stadtrat über die vorgesehene Kleinstadtakademie "Wohnen, Digitalisierung und Mobilität". Demnach ist neben Laucha an der Unstrut, Rodewisch und Mücheln als vierte Kleinstadt Bad Lobenstein als Bestandteil einer "Projektfamilie" vorgesehen.