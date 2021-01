Bad Lobenstein: Vereinsleben ins Internet verlegt

Bad Lobenstein. Großveranstaltungen an den Fünf Tollen Tagen plant der Bad Lobensteiner Karnevalsclubs in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht.

Nach mehr als 70 erfolgreichen Karnevalssaisons wird es im kommenden Februar keine Fünf Tollen Tage in Bad Lobenstein geben, wie Karsten Anders, Präsident des Bad Lobensteiner Karnevalsclubs „Blau-Gold“ (KCL), mitteilt. „Große Veranstaltungen sind dieses Mal aufgrund der Auflagen nicht geplant.“ Nun setzen er und einige Mitstreiter alles daran, dass das Vereinsleben trotz fehlender Veranstaltungen nicht zum Erliegen kommt. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist das aber nur online möglich.

Präsentation der Vereinsgruppen

Auf der Facebook-Seite des Vereins ist dieser Tage einiges los. In regelmäßigen Abständen wird eine andere Gruppe des KCL vorgestellt. Mit Bildern und Videos präsentieren sich unter anderem der Senat, die Faschingspolizei oder die Garde. „Diese Gruppen wären eigentlich derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Fünf Tollen Tage“, so Karsten Anders. Daneben fordern sich die verschiedenen Faschingsvereine in den vergangenen Wochen gegenseitig auf Facebook und Instagram zu verschiedenen Challenges heraus.

Nachdem die geplante Mitgliederversammlung ausfallen musste, halten die unterschiedlichen Abteilungen zudem per Videotalk Kontakt. Denn obwohl die Fünf Tollen Tage nicht in dem gewohnten Rahmen stattfinden können, können andere Veranstaltungen wie der Sommernachtsfasching oder das Marktfest geplant werden.

Einzug ins Kulturhaus

Sobald der Lockdown beendet ist, steht eine neue große Aufgabe für den Verein an. Nachdem die Organisation im vergangenen Jahr aus der Kulturmacherei am Marktplatz in Bad Lobenstein ausziehen muss, soll, wenn es die Auflagen wieder erlauben, das neue Domizil im Kulturhaus bezogen werden. „Die Strukturen vieler Vereine bröseln derzeit“, meint Karsten Anders. Es sei schwierig geworden, die Mitglieder für das Vereinsleben zu begeistern, wenn dieses quasi auf Null heruntergefahren wurde. Die Aktivitäten auf Facebook und Instagram bieten daher eine gute Gelegenheit, das Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten.