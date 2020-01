Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Lobensteiner Firma überzeugt Jury mit Optik und Handwerk

Gegen mehr als tausend andere Projekte hat sich die Arbeit der Bad Lobensteiner Firma Fussboden Paulus beim Wettbewerb um den Best Projekt Award durchgesetzt. Neben dem Erhalt des Preises, wurde das Unternehmen gemeinsam mit elf weiteren in einem Kalender vorgestellt.

2013 machte sich der gelernte Bodenverleger Dennis Paulus selbstständig. Gemeinsam mit seiner Frau Anika und seinen zwei Mitarbeitern Florian Stöckel und Lars Meinicke hat er seitdem viele Kunden, jetzt Stammkunden, von seiner Firma überzeugt. „Wir haben viele Privatkunden, nehmen aber auch Großprojekte an“, erklärt Anika Paulus. „Wir verkaufen, beraten und übernehmen das Verlegen verschiedenster Bodenbeläge.“ Dennis Paulus ist zudem auch für Badsanierungen ausgebildet.

Vorzeigeprojekte aus ganz Deutschland gekürt

Die Firma Mapei, mit Sitz in Mailand, stellt bauchemische Stoffe her, die zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen benötigt werden. Seit drei Jahren verleiht das Unternehmen den Best Projekt Award. Handwerksunternehmen können ihre Vorzeigeprojekte einreichen und eine Jury wählt die zwölf besten Arbeiten aus. „Diese werden dann in einem Kalender veröffentlicht“, so Andreas Henke von Mapei.

Die preisgekrönten Projekte sind branchenübergreifend: von Fliesenarbeiten, über Bad- oder Küchengestaltung bis hin zu Verarbeitung von Natursteinen im Außenbereich. „Die Jurymitglieder bewerten dabei nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern auch die technische Ausführung“, erklärt Andreas Henke.

Designerböden in unterschiedlicher Optik

„Es ist das zweite Jahr, dass wir beim Wettbewerb mitmachen“, sagt Dennis Paulus. Sein Unternehmen hat mehrere Vorschläge eingereicht. Die Bodenarbeiten in einem Bad Lobensteiner Privathaus, was sie als Projekt bei der Jury einreichten, haben sich gegen mehr als 1000 andere Projekte durchgesetzt. „Wir sind sehr stolz darauf“, so der Firmeninhaber.

Besonders gefragt seien bei den Kunden Designerböden. So auch beim Gewinnerprojekt. Die Vinylböden gibt es in unterschiedlichen Designs und ahmen je nach Kundenwunsch Holz, Fliesen oder Stein nach. „Die Böden sind aber viel pflegeleichter und auch günstiger als beispielsweise Parkett“, erläutert Dennis Paulus.

Ausstellung für Kunden geplant

„Durch den Award werden Kunden aus ganz Deutschland auf uns aufmerksam“, fügt Anika Paulus hinzu. Viele Interessierte würden sich nicht trauen, bei Fussboden Paulus vorbeizuschauen. „Sie denken, wir würden nur Großaufträge annehmen.“ Dem sei aber nicht der Fall. „Wir freuen uns über jeden neuen Kunden und jedes neue Projekt.“

Derzeit wird auf dem Firmengelände an der Poststraße fleißig gebaut. In den Räumen neben dem Büro soll eine Ausstellung entstehen. „So verschaffen sich unsere Kunden vor Ort einen Überblick und wir können sie mit dem Anschauungsmaterial besser beraten“, erklärt Anika Paulus. Zudem sollen auch mehr Privatkunden durch dieses Angebot angelockt werden. Wann das Projekt genau fertiggestellt werden kann, ist aber noch unklar. „Vielleicht werden die Arbeiten an der Ausstellung im Frühjahr beendet sein“, so Anika Paulus.

