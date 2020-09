Bad Lobenstein. Peter Stöhr hat die Miniatur-Fußballer in seiner Werkstatt in Bad Lobenstein geschaffen.

Triple-Gewinner, Schalke-Schlächter zum Bundesliga-Auftakt und nun auch noch den Supercup 2020 geholt – was die Mannschaft des FC Bayern München in den Stadien fabriziert, inspiriert den Zinnfigurenmaler Peter Stöhr in seiner heimischen Werkstatt.