Behördenakt gegen Aktbilder in Hof

Realsatire liefert derzeit das Landratsamt in Hof. In dem Verwaltungsgebäude gibt es im ersten Stock eine Kleine Galerie mit wechselnden Ausstellungen. Dort sind drei Bilder von einer Künstlerin aus Birkenhügel entfernt worden. Ein Akt gegen drei Akte, auf denen gezeichnete Frauen zu sehen waren, wie sie im CSU-Freistaat offenbar nicht vorkommen dürfen.

Grundgesetz garantiert Kunstfreiheit

„Die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens.“ Ein Zitat von Jean Paul, der zu den sprachgewaltigsten europäischen Prosaschriftstellern gehört, in Hof das Gymnasium besuchte und in der gleichen Stadt auch seine Hungerjahre erlebte. Wie würde er es heute interpretieren wenn er miterleben müsste, dass eine Kreisverwaltung das verfassungsmäßig verbriefte Recht auf Kunstfreiheit missachtet? Zumindest kann es die Künstlerin selbst mit Humor verarbeiten. Sie hatte eine passende Reaktion auf das Abhängen ihrer Bilder gezeigt.

Seit elf Jahren lebt Michaela Bischoff in Birkenhügel. Ursprünglich stammt sie aus Bad Salzungen, hat in der Thüringer Rhön den Beruf des Bildhauers gelernt und im Erzgebirge ihren Meister gemacht. Zunächst arbeitete sie in ihrem Beruf als Selbstständige. Als die erste Tochter geboren war, studierte Michaela Bischoff Textildesign und machte sich auf diesem Gebiet wieder selbstständig. Aktuell befindet sie sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter in der Elternzeit. Sie ist Mitglied im Kunstladen Selbitz e. V., einem Kunstverein, der als gemeinnützig anerkannt speziell die bildende Kunst im oberfränkischen, thüringischen und sächsischen Grenzland fördert. „Die aktiven Mitglieder machen regelmäßig eine Ausstellung mit ihren Werken“, erklärt Michaela Bischoff.

QR-Codes führen zu den Bildern

Kurz nach dem Jahreswechsel war damit begonnen worden, die Ausstellung im Landratsamt Hof aufzubauen. Insgesamt 15 Vereinsmitglieder brachten über 60 Werke mit: Ölbilder, Fotografien, Holzarbeiten. Die Birkenhügelerin hat sich unter anderem der „Nähmalerei“ verschrieben und dazu fünf ihrer Arbeiten für die Ausstellung ausgewählt. „Das ist sozusagen Malen mit der Nähmaschine“, erklärt die 40-Jährige dieses Handwerk, bei dem mit Nadel und Faden die Bilder an der Nähmaschine entstehen. Nur eine knappe Woche hingen alle fünf Bilder. Noch vor der Ausstellungseröffnung am 13. Januar war der Künstlerin mitgeteilt worden, dass drei Bilder abgenommen worden sind. „In den ersten fünf Minuten hatte ich noch überlegt, was ich als Ersatz dort aufhängen könnte“, beschreibt Michaela Bischoff ihre spontane Reaktion. Dann fand sie die passende Antwort.

„Ich legte einen Instagram-Account an, habe dort die drei Bilder hochgeladen und von diesen einen QR-Code hergestellt.“ Diese QR-Codes wurden in drei Bilderrahmen gefasst und anstelle der entfernten Akte im Landratsamt aufgehangen. Besucher der Ausstellung haben nun die Möglichkeit, mit ihrem Smartphone die QR-Codes zu scannen und gelangen dann direkt zu den Bildern, die im Landratsamt Hof zensiert, im Internet aber weiterhin weltweit uneingeschränkt zu sehen sind. „Ein Künstlerkollege hat seine Bilder selbst abgenommen und an deren Stelle drei Bilder aufgehangen, auf denen lediglicht die Buchstaben A, K und T zu sehen sind“, berichtet Michaela Bischoff von einer solidarischen Aktion. Eine Frau habe ihr sogar angeboten, nackt durch das Landratsamt zu rennen. Doch blieb eine solche Feministen-Aktion a la Pussy Riot bislang aus.

Traummaß ist nicht der Alltag

Was die Künstlerin unterdessen beschäftigt ist die Frage, welches Frauenbild mancher politischer Entscheidungsträger heute noch hat. Die Traummaße 90-60-90 seien schließlich nicht der Alltag. „Meine Bilder entstanden anhand realer Modelle“, ist zu erfahren. Wie mag die Reaktion dieser Frauen aussehen wenn sie erfahren, dass deren gezeichneter Anblick unerwünscht, gar anstößig sei? Mit dem ihr eigenen Humor holt Michaela Bischoff ein Bild mit der Venus von Willendorf hervor, eine geschätzt 30.000 Jahre alte Figur, die heute im Naturhistorischen Museum Wien ausgestellt ist. „Im Landratsamt Hof dürfte sie vermutlich nicht gezeigt werden.“

Die Venus von Willendorf im Naturhistorischen Museum Wien. Foto: Naturhistorisches Museum Wien

Kein Aufreger an Selbitzbrücke

Unterstützung erfährt die Künstlerin aus Birkenhügel von Klaus Adelt, der SPD-Kandidat für die Hofer Landratswahl am 15. März. Auf seinem Facebook-Profil zeigt er ein Bild von Michaela Bischoff, das an der Selbitzbrücke hängt und nur während der Winterzeit abgenommen wird. „Keiner hat sich aufgeregt, jeder hat es als ein Kunstwerk gesehen“, schreibt Klaus Adelt zu dem Motiv, das ebenfalls eine stramme Frau zeigt. Die Erklärung aus dem Landratsamt Hof auf Anfrage unserer Zeitung zu den Gründen der Bilderstürmerei: „Es ist richtig, dass die Bilder abgenommen wurden. Diese Entscheidung beruht allerdings nicht auf einer Wertung der Kunstwerke, sondern auf der Tatsache, dass die Werke einen nackten Frauenkörper darstellen.“ Ausdrücklich begrüßt werde die Darstellung der Exponate mittels QR-Code.

„Es gibt schon andere Interessenten aus Hof, die diese Bilder gerne ausstellen möchten“, sagt Michaela Bischoff und findet insbesondere eines bedauerlich: „Aufgrund der Aktion spricht im Moment eigentlich keiner mehr von den anderen tollen Dingen, die in der Ausstellung zu sehen sind.“

Für die Kunstbanausen im Landratsamt Hof hält Jean Paul noch eine Weisheit bereit: „Freiheit ist ein Gut, dessen Dasein weniger Vergnügen bringt als seine Abwesenheit Schmerzen.“