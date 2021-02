Berauschte Frau gerät bei Bad Lobenstein zweimal in eine Kontrolle

Doppelt hält nicht immer besser: Davon durfte sich am Dienstag eine Frau überzeugen, die gleich zweimal unter Drogeneinfluss am Steuer sitzend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Zuerst wurde die 43-Jährige in Bad Lobenstein kontrolliert. Da sie offensichtlich unter Drogen stand, ordnete die Polizei eine beweissichernde Blutentnahme an und untersagte die Weiterfahrt.

Dies schien allerdings bei der Frau etwa vier Stunden später in Vergessenheit geraten zu sein, berichtet die Polizei. In Harra wurde sie im gleichen Pkw erneut kontrolliert. Wieder machte sie einen berauschten Eindruck. Wieder wurde die beweissichernde Blutentnahme angeordnet.

Rasern winkt Fahrverbot

Bei Geschwindigkeitskontrollen in einer Tempo-30-Zone in der Hofer Straße in Gefell stellten Polizisten am Dienstag 128 Verstöße fest: 111 Verwarnungen wurden ausgesprochen und 17 Anzeigen angefertigt. Wie die Polizei weiter berichtet, waren ein Pkw mit gemessenen 66 km/h und ein Lkw mit gemessenen 63 km/h unrühmliche Spitzenreiter. Beiden Verkehrsteilnehmern erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld und den entsprechenden Punkten auch ein Fahrverbot, so die Polizei.

Nach Unfall geflohen

Ein großes Fahrzeug oder ein Lastwagen muss am Montag zwischen 8.30 und 9 Uhr gegen ein Garagendach in der Heberndorfer Straße in Wurzbach gekracht sein. Die Höhe des Aufpralls veranlasst die Polizei zu dieser Annahme. Das Fahrer des unbekannten Fahrzeugs verließ pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefon: 03663/4310.