Betrüger aus Schleiz muss ins Gefängnis

Der Verkauf eines iPads über die Internetplattform Ebay ging gründlich daneben - und bringt nun einen 37-jährigen Mann aus Schleiz direkt ins Gefängnis. Denn er habe von vornherein lediglich Betrugsabsichten gehabt, war das Gericht in Bad Lobenstein überzeugt. Einschlägige Erfahrungen damit hatte der Angeklagte bereits.

Einfach 150 Euro behalten

Im Februar vorigen Jahres hatte der Mann das iPad für 150 Euro zum Kauf angeboten. Ein Interessent überwies das Geld und erhielt aber nie die Ware. "Ich gehe davon aus, dass ich das Gerät versehentlich doppelt verkauft habe", lautete die Erklärung des Angeklagten. Warum er dann nicht sofort das Geld wieder zurückgesendet habe, wollte Richter Jürgen Leitloff wissen. Zu dieser Zeit habe er im Gefängnis gesessen und dem Käufer das nicht mitteilen wollen, kam die Antwort des Angeklagten.

"Eigene Schlampigkeit" sei schuld

Dem Gericht lag ein Chatverlauf zwischen dem Angeklagten und dem hintergangenen Käufer vor, aus dem der Richter nicht entnehmen konnte, dass das Gerät versehentlich doppelt verkauft worden wäre. Ganz im Gegenteil: es wurde so getan, als sei die Sendung gerade auf den Weg gebracht worden. "Sie hatten in der gesamten Zeit keine Gelegenheit, mit dem Käufer die Sache irgendwie zu klären?", schenkte Amtsanwalt Ralf Kalski den Erklärungsversuchen des Angeklagten wenig Glauben. "Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit auf dem Gebiet viel Mist gebaut habe", sagte der Angeklagte, schuld sei seine "eigene Schlampigkeit". Doch beim Amtsanwalt hinterließ er damit wenig Eindruck. Spätestens, nachdem im September die Anklage zugestellt worden war, wäre es allerhöchste Zeit gewesen, die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen, machte Kalski deutlich

Bewährungshilfe geschwänzt

Im Vorstrafenregister sind bereits mehrere Fälle des Betrugs registriert. Selbst die Bewährungshelferin konnte nicht viel Gutes berichten, bei elf Terminen hatte der Mann unentschuldigt gefehlt. Auf Nachfrage des Richters erklärte die Bewährungshelferin, dass sie eine Bewährungsstrafe für nicht mehr vertretbar halte.

Neun Monate Haft

"Der Käufer wurde von oben bis unten belogen", verdeutlichte Ralf Kalski und beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas Pieles, sah seinen Mandanten eher "am Rand einer Roten Karte", zumal dieser jetzt ein Arbeitsverhältnis und seither nichts Neues auf dem Kerbholz habe. Das Gericht verurteilte den Schleizer zu einem neunmonatigen Freiheitsentzug. "Dem Einwand, das Gerät versehentlich doppelt verkauft zu haben, kann das Gericht nicht folgen", begründete Richter Leitloff das Urteil. Vielmehr sei der Käufer ständig hingehalten worden, "und schon aus dem Hinhalten ergibt sich die Täuschung". Den Käufer auf ein Versehen hinzuweisen und eine Rückzahlung des Geldes zu vereinbaren, sei denkbar einfach. "Doch auch das Vorleben lässt eindeutig auf die Betrugsabsicht schließen." Eine Chance für eine Bewährungsstrafe sei nicht sichtbar gewesen.