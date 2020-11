Im Wald, da sind die Räuber… – so sah es zumindest auf den ersten Blick aus, als ein Revierförster im Januar bei Heinersdorf unterwegs gewesen ist und verdächtige Spuren bemerkte. Diese führten zu einem privaten Anwesen, auf dem drei Baumstämme lagen, die anhand ihrer Markierung sofort als Diebesgut zu erkennen waren.

Nun saß der 56-jährige vermeintliche Holzdieb auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Bad Lobenstein. Diebstahl, lautet einer der Vorwürfe. Zudem noch ein Betrug. Denn beim Transport eines größeren Motorbootes soll der Mann eine Spedition mit Kran und Lastwagen in Anspruch genommen haben, die zunächst auf einem Teil der Rechnung sitzengeblieben war. Bis zur Erstellung der Anklage ging es um einen offenen Betrag von 890 Euro.

Revierförster schlägt Lösung vor

Die Sache mit dem Holz konnte schnell geklärt werden. Unweit des Anwesens hatte sich ein Holzlager befunden. Davon hatte sich der Angeklagte kurzerhand drei Stämme genommen, die er als Unterlage für einen Container benötigt habe. Dann wollte er sie wohl zurückbringen und teilte das dem zuständigen Revierförster mit. Doch inzwischen waren die Polter abgefahren worden, womit es für den Forstbetrieb unrentabel gewesen wäre, extra wegen der drei Stämme nochmals den ehemaligen Lagerplatz anzufahren. „Der einfachste Weg wäre es, wenn die Stämme jetzt gekauft werden“, schlug der Revierförster dem Gericht eine Lösung vor. Das fand allseits Zustimmung.

Mehrwertsteuer noch offen

Was die offene Rechnung für den Bootstransport betrifft, da rief der Vorsitzende Richter direkt bei der Spedition an und erkundigte sich nach dem aktuell noch offenstehenden Betrag. Denn der Angeklagte hatte geäußert, dass er inzwischen 1000 Euro beglichen habe, offen sei nur noch die Mehrwertsteuer. Dies wurde am Telefon seitens der Spedition bestätigt. Demnach stehen noch 290 Euro zur Zahlung aus.

Verurteilung kann verhindert werden

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren zu beiden Anklagepunkten vorläufig eingestellt. Wenn der Angeklagte bis Ende Februar des kommenden Jahres die 290 Euro für den Bootstransport und 100 Euro für die drei Baumstämme bezahlt hat, schließt sich der Aktendeckel ohne eine Verurteilung.