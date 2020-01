Blankenberg rockt ins neue Jahrzehnt

Es existierten im Musik-Film-Theater Blankenberg gleich mehrere geniale Begleitumstände, um mit geballtem Frohsinn ins neue Jahrzehnt zu starten. Erstens: Die Veranstalter lockten zu Silvester mit einem reizvollen Ambiente. Vor allem gab es in der ehemaligen Lichtspielstätte ausreichend Platz, wo sich emsige Tänzer die dringendst notwendige Bewegungsfreiheit sofort und unerbittlich erkämpfen konnten. Zweitens: Ein duftes Team sorgte zuvor mit Kerzen, dezenter Beleuchtung und kleinem Büffet für den Charme, den gut aufgelegte Partygänger bei solchen Terminen mögen. Drittens: Auf dem Podium stand ein Quartett, welches vom ersten Ton an den Turbo einschaltete.

Im Retrolook der 1950er Jahre

Die „Suffy Sand Rocats“ gaben zwar in Blankenberg ihr Debüt, rekrutierten aber schon vorab durch jahrelange Liveauftritte ein ganz eigenes Zielpublikum. Eine Szene, welche sich musikalisch gern zurück in die 1950er Jahre bringen ließ und auch teilweise äußerlich mit dem passenden Retrolook durchstartete. Kein Wunder, dass viele Weitgereiste erschienen. Wie eine Anhängerin aus Jena, die sich sofort nach dem Bekanntwerden dieser duften Jahresendfete erkundigte, wo denn das Kino überhaupt sei. Und ob man dort auch ohne Probleme eingelassen werde.

Alles klappte wie immer. Keiner blieb draußen und musste unfreiwillig eine Feinstaubbelastung über sich ergehen lassen. Auf der Bühne befand sich links ein wuchtiger Kontrabass, ganz hinten hämmernde Schlagwerke und an der vorderen klingenden Angriffsfront kämpften mit brachialem Einsatz gleich zwei Gitarren. Klar, auf der Setliste des Quartetts standen selbstverständlich öfter ganz große Namen plus Milieu-Größen. Wie die eines amerikanischen Soldaten, der ab Oktober 1958 in Deutschland stationiert war. Sicherlich nichts Außergewöhnliches in der damaligen Zeit. Aber bei ihm handelte es sich immerhin um Elvis Presley, welcher zuvor mit druckvollem Rock`n Roll quasi die Geschmacksnerven einer ganzen Generation neu justiert und zugleich elektrisiert hatte.

Verein mit eigener Marke

Wenig später driftete bei tönenden Nummern von Johnny Cash alles sanft in Richtung Country ab. Genau diese gleitenden Wechsel sorgten für prosperierende Vitalität, für dauerhafte Dynamik, für durchgängige Power, für authentischen Habitus. Zumal die vierköpfige Gruppe mit eigenem Material und lockeren Wortspielereien zwischendurch keineswegs geizte und somit eine dreigeteilte und recht lebendige Show für die Fans regelrechte kredenzte. Zwischendurch resümierte Georg Wietzel von den Gastgebern kurz die letzten Monate und zeigte sich davon überzeugt, dass sein Verein erneut ganz eigene Zeichen in der hiesigen Kulturlandschaft gesetzt habe. Rund ein Dutzend aktive Helfer gehören nach seinen Aussagen zur Kerntruppe. Die wollen und werden weiterhin dafür sorgen, dass in diesem fetzigen Domizil auch weiterhin Konzerte laufen. Am liebsten für Leute von 8 bis 80 Jahren.

Programm fürs erste Halbjahr steht

Für das erste Halbjahr sei das Programm schon fertig, war zu vernehmen. Mit einem Kracher geht es bereits am 1. Februar weiter. Vanesa Harbek, Bluesrock-Queen aus Argentinien, befindet sich gerade auf Deutschland-Tour und gibt in Blankenberg ihr Debüt. „Mit Hilfe einer feurigen Show und exzellenten Begleitmusikern werden dann bei uns keineswegs nur die Puppen tanzen“, blickte Georg Wietzel schon einmal voraus. Zusammen mit seinen Vereinsmitgliedern freute es sich zugleich auf den 18. April. An diesem Samstag geht es mit der „Harvest Community“ den ganzen Abend musikalisch um Neil Young, dem kanadischen Überflieger, welcher in seinen Songs von Folk bis Grunge alles liefern kann. Drei „Monokel“-Kraftblueser legen wenig später, am 9. Mai, unter der Bezeichnung „Elektrik Blues Orchestra“ los. Einpacken wollen sie bekannte Klassiker und eher selten gespielte Werke ihrer Klangsparte.

Vielleicht auch wieder Theater

Für das zweite Halbjahr stehen bislang die Konzerttermine fest. „Wir wollen auf jeden Fall, wenn es funktioniert, nach einer längeren Verschnaufpause auch eine Theatervorstellung mit professionellen Rahmenbedingungen anbieten“, erklärte Georg Wietzel. Die Verhandlungen mit den Partnern in Greiz laufen gerade. Angesprochen auf das beim Publikum doch recht angesagte Kino-Open-Air meinte er abschließend sowie lächelnd: „Ja, vielleicht schaffen wir selbst in diesem Segment eine kleine Neuauflage.“ Denn für alle Beteiligten ist jede Konzertsaison zugleich auch eine große persönliche Kraftanstrengung.

Alle Termine unter www.kino-blankenberg.de