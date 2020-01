Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blankenberger lassen wieder den Sauhans raus

„Vor jedem Haus ein Koffer steht, der Sauhans bald auf Zeitreise geht“ – unter diesem Motto feiert der Blankenberger Carnevals-Club (BCC) seine 43. Saison.

Im Rahmen der 43. Saison bietet der BCC seinen närrischen Besuchern auch ein neues Programm zum Motto. Am Sonnabend, 8. Februar, ist ab 20.11 Uhr die erste Gala mit allem neu Einstudierten im Haus der Vereine in Blankenberg geplant. Im Anschluss spielt die Band Geier-Dreier zum Faschingstanz.

Eine Woche später, am Sonnabend, 15. Februar, sind die jüngsten Narren ab 14.11 Uhr zum Kinderfasching eingeladen. Auf die jungen und Mädchen wartet dabei ein besonderes Programm. Die Mitglieder des BCC unterhalten die jungen Gäste dabei mit verschiedenen Spielen und Tänzen. Eltern und Großeltern können währendessen bei Kaffee und Kuchen gemeinsam entspannen und plaudern.

Besuch befreundeter Vereine

Ebenfalls am Sonnabend, 15. Februar, beginnt gegen 20.11 Uhr die zweite Faschingsgala mit anschließendem Faschingstanz. Für die dafür nötige Musik sorgt an diesem Abend die Steff-Band. Neben dem Gala-Programm wird es auch Auftritte von Tanzgruppen befreundeter Faschingsvereine geben.

„Für Speisen und Getränke ist selbstverständlich bestens gesorgt“, teilt Manuel Könitzer, Vorsitzender des BCC, mit. 1976 wurde der erste Fasching im Kulturhaus Blankenberg unter dem Motto „Am Schlossberg ist die Hölle los“ veranstaltet. Danach wurde in jedem Jahr unter einem anderem Motto Fasching in Blankenberg gefeiert.

Wer mit den Blankenberger „Sauhansen“ den Fasching feiern möchte, erhält Karten im Vorverkauf am Sonnabend, 25. Januar, sowie am Sonnabend,1. Februar, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Haus der Vereine in Blankenberg.