Was ist schon heutzutage noch eine gute Wertanlage. Das klassische Sparbuch bestimmt nicht. Konnte sich der Durchschnittsbürger einst darüber freuen, wenn er jährlich zur Bank seines Vertrauens ging, um die Zinsen fürs Jahr eintragen zu lassen, so schmilzt dort heute eher das Kapital wie Schnee in der Frühlingssonne.

Nun mangelt es nicht an Beratern, die angeblich wissen, wo unser schwer verdientes Geld am besten aufgehoben ist. Doch eins steht fest: Je höher deren versprochener Ertrag, um so mehr Misstrauen ist angesagt. Denn Zinsen, die dieses Wort überhaupt verdienen, gibt es bei den klassischen Sparvarianten gar nicht mehr. Lohnenswerte Renditen sind nur noch dort zu erwarten, wo sich im ganz Kleingedruckten der Hinweis findet, dass auch ein Totalverlust des Anlagekapitals möglich ist. Die Kreissparkasse gibt nun zum 29. Mal ihren Weihnachtstaler heraus, der sicherlich nicht als großer Kapital-Retter taugt. Aber Feinsilber dürfte zumindest ein bleibender Wert sein. Noch viel höher könnte der ideelle Wert sein für jene, die ihre 1991 begonnene Sammlung vervollständigen möchten. Und für jene, die gerne ans Jahr 2019 und die Gründung der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig zurückdenken. In jedem Fall ist der Weihnachtstaler rein optisch ein Schmuckstück – egal ob matt oder glänzend.