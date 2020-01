Vanesa Harbek spielt am Sonnabend, 1. Februar, in Blankenberg.

Blues-Rock-Queen hält Hof in Blankenberg

Die Blues-Rock-Queen Vanesa Harbek aus Argentinien ist am Sonnabend 1. Februar, zu Gast im Musikkino Blankenberg. Die Musikerin kommt im Anschluss an ihre Deutschland-Tour in den Ort.

Vanesa Harbek mischt in ihrer Musik gern Blues mit Jazz und Tango und schafft so ihren eigenen Sound. Dabei spielt sie nicht nur die Gitarre sondern auch Trompete. Ihre Improvisationen auf der Gitarre sind geprägt von den Emotionen des Tangos und gepaart mit ihrer südamerikanischen Ausstrahlung.

Ihre Band bildet den starken Hintergrund, vor dem sie ihre Songs frei und ungezwungen präsentieren kann. Dabei unternimmt sie gerne Ausflüge ins Publikum oder begeistert es mit traumhaften Improvisationen.

Mit auf der Blankenberger Bühne stehen Carlos Dalelane und Igor Prjahin. Aber Vanesa Harbek teilte das Rampenlicht bei ihren Konzerten in Europa und Südamerika auch mit bekannten Musikern wie Ciro Fogliatta, Black Amaya, Luis Robinson, Jaf, Hugo Mendez , Linsey Alexander y Vino Louden sowie Rico MacClarrin. In Deutschland ist sie regelmäßiger Special Guest bei Big Joe Stolle und seinen Formationen.

Sie trat zudem auf verschiedenen Jazz-Blues-Festivals auf und tourte sowohl durch Argentinien als durch andere Länder, darunter Spanien, Slowakei, Schweiz, Ibiza, Mexiko, Ecuador, Deutschland, Polen, Italien, Paraguay, Kolumbien, Brasilien und Chile. Auch ihre Gitarrenworkshops in Argentinien, Chile, Mexiko, Polen und Ecuador waren sehr erfolgreich.

Der Termin für das nächste Konzert im Musikkino Blankenberg ist schon gesetzt. „The Jancee Pornick Casino“ spielen am Sonnabend, 21. März. Das Trio bestehend aus Jancee Warnick, Avsen Morosov und Gregory Popov präsentiert ihre eigene Mischung aus Surfmusik, Rockabilly und 60’s-Garage-Punk. Dazu gesellen sich Einflüsse von Country, Punk und Loungemusic, aber auch osteuropäischer Polka.