Schon bei der letzten Stadtratssitzung im vorigen Jahr war das Interesse der Einwohner überaus groß. So viele Zuschauer darf es jetzt aufgrund der Coronapandemie nicht mehr geben.

Saalburg-Ebersdorf Nur 20 Einwohner sind bei der Stadtratssitzung zugelassen. Diese müssen sich vorher telefonisch in der Stadtverwaltung anmelden.

Brisante Themen am Montag in Saalburg

Zur Stadtratssitzung am kommenden Montag im Sportlerheim Saalburg gibt es gleich zwei brisante Themen, die das besondere Interesse der Einwohner wecken dürften: das Bürgerbegehren zum Bürgermeisteramt und der Bau einer Kläranlage. Die Zuschauerzahl ist diesmal pandemiebedingt auf maximal 20 Personen begrenzt. Ein Angebot der OTZ, die Sitzung live bei Facebook ins Internet zu übertragen, was sogar die Teilnahme an der Fragestunde für Außenstehende ermöglichen würde, ist abgelehnt worden.