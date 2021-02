Wenn verwaltungsgerichtlich nichts dazwischen kommt, findet am 28. März der Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf statt.

In Saalburg-Ebersdorf soll am 28. März der Bürgerentscheid durchgeführt werden. Das teilte die Kommunalaufsicht am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit.