In Saalburg-Ebersdorf ist eine frostige Atmosphäre eingezogen zwischen den Befürwortern eines Bürgerentscheids und einer Mehrheit des Stadtrates, die sich dagegen ausspricht. Die Streitfrage ist, ob in der Stadt der Bürgermeister künftig haupt- oder ehrenamtlich tätig sein wird.

Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf bislang nicht bekanntgemacht

In knapp fünf Wochen ist Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf. Nur offiziell bekommt noch keiner etwas davon mit. Am 4. Februar hatte die Rechtsaufsichtsbehörde zwar im Benehmen mit der Gemeinde und der Vertrauensperson den 28. März als Tag der Abstimmung festgelegt. Doch die gesetzlich geforderte unverzügliche ortsübliche Bekanntmachung ist bislang nicht erfolgt.