Über 120 Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Eine Trendwende bei der Ausbreitung des Corona-Virus Sars-Cov-2 im Saale-Orla-Kreis ist laut Mitteilung des Landratsamtes weiterhin nicht in Sicht. Übers Wochenende kamen über 120 Neuinfektionen hinzu. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen

„Wie in den vergangenen Tagen und Wochen gab es auch über das vergangene Wochenende wieder zahlreiche Neuinfektionen“, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Insgesamt seien dem Gesundheitsamt seit Freitag über 120 neue Corona-Fälle gemeldet worden.

So verteilen sich die Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Die meisten Neuinfektionen gab es im Bereich Schleiz (17) und Pößneck (16). In Bad Lobenstein waren es zwölf und jeweils elf in der VG Seenplatte, Saalburg-Ebersdorf und Tanna. Neustadt an der Orla (8), Rosenthal am Rennsteig (8), die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg (6) und Triptis (6) sowie Gefell (5) und Remptendorf (5) sind ebenfalls betroffen. Nur jeweils zwei bis drei Fälle gab es in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück sowie in Hirschberg und Wurzbach.

Damit verteilt sich das Infektionsgeschehen erneut auf den gesamten Landkreis. In jeder Verwaltungsgemeinschaft, Einheitsgemeinde oder Stadt des Saale-Orla-Kreises gibt es mindestens zwei bestätigte Neuinfektionen.