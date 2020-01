Der letzte Dienst-Tag vor dem Ruhestand in Blankenstein

Nach vielen Jahren als Leiterin des Kindergartens „Kuckucksnest“ in Blankenstein geht nun Marietta Seifert in den Ruhestand. Am Mittwoch übergab sie ihr Amt an Nachfolgerin Sandra Morgner.

Kaum ein Auge blieb an diesem Vormittag trocken. Kinder und Erzieher des Kindergartens Kuckucksnest hatten sich im Foyer versammelt, da ihnen die Einrichtungsleiterin Marietta Seifert eine wichtige Mitteilung überbrachte. „Heute ist mein letzter Arbeitstag“, erklärte sie. „Ich gehe mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge.“

Den Trubel werde sie vermissen, so Marietta Seifert. „Aber nun fallen alle Pflichten von mir ab. Ich bin nur noch für mich und meine Familie verantwortlich.“ So ganz könne sie es aber nicht realisieren. Offiziell beginnt ihr Ruhestand am 1. Februar, bis dahin nimmt sie ihre restlichen Urlaubstage. „Ich rede mir derzeit noch ein, dass ich einfach ein paar freie Tage habe“, sagte die jetzige ehemalige Kindergartenleiterin.

Gute und schwere Zeiten

Man könnte den Eindruck haben, dass sie im Zwiespalt steckt. So ganz will sie noch nicht loslassen, aber gleichzeitig freut sie sich auch auf die freie Zeit, die nun folgen wird und die sie selbstbestimmt gestalten kann. „Ich nenne den Kindergarten immer ‘Mein Haus’“, erklärte Seifert. „Ich habe nie einen großen Unterschied zwischen Arbeit und meinem Zuhause gemacht.“

Zum Abschied erhielt Marietta Seifert viele Geschenke, auch von den Kindergartenkindern. Hier überreichen Emma und Emma ein selbstgebasteltes Bild ihrer Gruppe. Foto: Sophie Filipiak

Obwohl es auch schwere Zeiten in ihrer Karriere gab – als ihr der Weg zur Arbeit auch mal nicht leicht fiel. Seit 1984 arbeitete Marietta Seifert, die gelernte Erzieherin ist, im Kuckucksnest. „Nach der Wende stand der Blankensteiner Kindergarten kurz vor dem Aus“, erklärte sie. Es fehlten die Kinder, da viele Familien wegzogen, um sich im Westen eine neue Zukunft aufzubauen.

„Es wurde aber eine gute Lösung gefunden“, erinnerte sich Marietta Seifert. Da die Kindergärten in den nahen Gemeinden Oberfrankens überfüllt waren, kamen die jeweiligen Bürgermeister zu der Übereinkunft, den bayerischen Familien einen Platz im Blankensteiner Kindergarten anzubieten. So konnte die Einrichtung weiter bestehen bleiben. 1993 übernahm Marietta Seifert die Leitung des Kindergartens.

Leiterin als Vermittlerrolle

Ihre Nachfolgerin arbeitet seit Oktober vergangenen Jahres im Kindergarten Kuckucksnest. Sandra Morgner ist Diplom-Sozialpädagogin und hat zuvor im Kindergarten Harra gearbeitet. „Ich erhielt die Anfrage, ob ich die Leitung in Blankenstein übernehmen könnte und habe zugesagt“, so Sandra Morgner. Stück für Stück übertrug ihr Marietta Seifert mehr Aufgaben in ihrer neuen Einrichtung.

Die scheidende Leiterin weiß ihren Kindergarten daher in guten Händen. „Sie arbeitet anders als ich und betont andere Aspekte“, resümiert sie. „Aber das ist gut so. Die Jungen bringen immer frischen Wind hinein.“

„Ich kannte den Kindergarten vorher nicht sehr gut“, gestand Sandra Morgner. „Die Leiter der Kindergärten tauschen sich regelmäßig aus, aber die Erzieher der einzelnen Einrichtungen kennen sich kaum“, fügt Marietta Seifert hinzu. Diese regelmäßigen Treffen stehen auch auf der Agenda ihrer Nachfolgerin. „Eine Kita-Leiterin muss nicht nur im Haus viele Aufgaben übernehmen, sie muss auch vermitteln“, so Seifert. „Zwischen Kindern und Eltern, Förderverein, den Ämtern und der Gemeindeverwaltung.“

Große Hilfe durch den Förderverein

Es sind große Fußstapfen, in die Sandra Morgner tritt. Ihre Vorgängerin hat gemeinsam mit der Gemeinde, engagierten Eltern und dem Kindergarten-internen Förderverein viel erreicht. Dieser wurde im Jahr 2000 gegründet. In den vergangenen Jahren erhielt die Einrichtung eine neue Außenanlage mit vielen Spielmöglichkeiten. Und auch im Innenbereich gab es viele Neuerungen. „Wir haben Glück gehabt“, so Marietta Seifert. „Und einen Förderverein, der sich schon fast überdimensional einbringt.“

Als Dankeschön für ihr Wirken gab es am Mittwoch noch einige Geschenke – sowohl von den Kindern als auch von den Erziehern. Marietta Seifert war sichtlich gerührt und bedankte sich überschwänglich für die Aufmerksamkeit. Dann am Ende ihres Spätdienstes am Nachmittag, schloss die langjährige Leiterin des Kindergartens Kuckucksnest das letzte Mal die Türen „ihres Hauses“ ab.