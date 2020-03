Der Traum vom einfachen Leben

Die Bildhauerin Judith Franke hegte seit vielen Jahren einen Traum: Wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden. Das war aber in ihrem Atelier in Wurzbach nicht möglich. Nun hat sie eine neue Bleibe in Nordhalben gefunden.

Zehn Jahre lang arbeitete Judith Franke in einer umgebauten Lastwagen-Garage in Wurzbach an ihren Skulpturen. „Ich konnte aber leider nicht darin wohnen“, erklärt die Künstlerin. Zwar hat sie einiges an Arbeit und Geld hineingesteckt, um die Garage nach ihren Bedürfnissen zu gestalten, aber es fehlte ein Wasseranschluss.

„Daher habe ich mit schon seit einiger Zeit nach geeigneten Objekten umgesehen“ so Judith Franke. Freunde aus Nordhalben zeigten ihr dann ein etwas in die Jahre gekommenes Haus in der Gegend, das aber für die Bedürfnisse der Bildhauerin völlig ausreicht.

Nordhalben ist kein unbekanntes Gebiet für die Wurzbacherin. „Seit einigen Jahren beteilige ich mich dort am Projekt Holzart und war auch im vergangenen Jahr beim Kunstsommer mit dabei.“ So knüpfte sie einige Kontakte zur Künstlerszene in Nordhalben.

Das Türschild für ihr neues Atelier in Nordhalben hat Judith Franke bereits fertig. Foto: Sophie Filipiak

Besonders gefällt ihr das einfache Leben in ihrem neuen Domizil. Was für viele selbstverständlich ist, brauche sie gar nicht. So gibt es keine Zentralheizung in ihren Haus. „Derzeit besteht meine erste Aufgabe des Tages darin, die Holzöfen in der Wohnung anzufeuern“, erklärt Judith Franke. Da ihre Eltern einen Waldstück besitzen und bei ihrer Arbeit an den Holzskulpturen immer etwas abfällt, sei immer genügend Brennmaterial vorhanden. Zudem gebe es auch kein Wlan. „E-Mails oder die Betreuung meiner Homepage kann ich über mein Smartphone erledigen“, erklärt sie.

Wie die Liebe zum Holz, ihrem bevorzugten Material, entstanden ist, kann die Künstlerin nicht genau sagen. „Bevor ich mich vollständig der Bildhauerei widmete, habe ich als Korbflechterin gearbeitet“, erzählt sie. „Dabei habe ich auch Holz verwendet.“ Sie liebe die unterschiedlichen Holzarten mit ihren verschiedenen Maserungen, die sie zu ihren Skulpturen weiterverarbeitet.

Aber auch aus Papier und Ton modelliert sie ihre Werke. Neuerdings kommt zudem Müll zum Einsatz. „Ich habe mich schon vor der aktuellen Debatte um den Klimaschutz mit diesem Thema auseinander gesetzt“, sagt Judith Franke. Und so entstehen Vogelscheuchen aus Mülltüten oder eine Holzfigur erhält eine ungewöhnliche Haarpracht aus Folie.

Neben der Arbeit an ihren Werken verbringt Judith Franke nun viel Zeit in die Renovierung ihres neuen Hauses: „Ich habe hier viel Platz um auszubauen.“ Dabei verfolgt sie einen weiteren lange gehegten Traum. „Ich möchte ein offenes Atelier einrichten“, erklärt sie. Ein- oder zweimal wöchentlich will sie die Türen für interessierte Besucher öffnen. „So können sie mir bei der Arbeit über die Schulter schauen, sich im Atelier umschauen und direkt bei mir meine Werke kaufen.“

Gegen Publikum bei der Arbeit hatte sie noch nie etwas . „Ich arbeite gern im Freien, da schauen die Nachbarn auch gern mal über den Zaun und fragen mich, an was ich da gerade werkle“, amüsiert sich Judith Franke.

Ihre Kunst-Garage in Wurzbach hat die Bildhauerin trotz ihres Umzugs nach Nordhalben nicht aufgegeben. „Ich habe dort noch einen Garten, um den ich mich weiterhin kümmern will.“ Zudem arbeitet sie in der Sormitzstadt noch an größeren Skulpturen.