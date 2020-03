Bei der Firma etm in Schönbrunn ruht derzeit die Produktion.

Derzeit ruht die Produktion bei der Firma etm in Schönbrunn

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Derzeit ruht die Produktion bei der Firma etm in Schönbrunn

In der Nacht zum Donnerstag schloss sich die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland auch für Berufspendler. Ausschließlich in Pflege- und Rettungsberufen sowie bei sozialen Diensten Beschäftigte dürfen Tschechien noch in Richtung Deutschland verlassen. Die Firma Engineering Technologie Marketing (etm) Schönbrunn ist von dieser Entwicklung nicht überrascht worden.

Kurzarbeitbis 31. März Rund 160 etm-Mitarbeiter kommen aus Tschechien, pendeln täglich zwischen Franzensbad, Asch und Schönbrunn. Wann diese wieder zu ihren Arbeitsplätzen bei dem thüringischen Automobilzulieferer zurückkehren dürfen, kann momentan niemand seriös voraussagen. In Schönbrunn rechnet man durchaus für längere Zeit mit dieser Einschränkung und hatte sich frühzeitig darauf eingestellt. „Schon im Februar haben wir antizipiert, was auf uns zukommen könnte“, sagt Ingo Wirth, der im Oktober die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen hatte. Es seien frühzeitig erste Maßnahmen getroffen worden, um den bestmöglichen Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter zu ermöglichen. Von verschiedenen Hygienemaßnahmen über die Einhaltung der Abstände zwischen den Kollegen bis hin zur Bitte, auch im privaten Bereich die Kontakte zu anderen Menschen so weit wie nur möglich zurückzufahren, reichten die ersten Schritte. Im Verwaltungsbereich wurde stark auf Homeoffice gesetzt, berichtet Ingo Wirth. Seit Montag dieser Woche ruht nun die Produktion. „Wir haben bis zum 31. März Kurzarbeit“, erklärt der Geschäftsführer. Dies sei für den Automobilzulieferer unausweichlich gewesen, nachdem die wichtigsten Kunden von VW und Audi bis hin zu anderen Abnehmern der in Schönbrunn gefertigten Kunststoffteile ihre Produktion heruntergefahren oder komplett eingestellt haben. „Mit dem 1. April möchten wir die Produktion wieder starten“, blickt Ingo Wirth voraus, „natürlich werden wir aber nicht auf hundert Prozent hochfahren.“ Die richtige Kalkulation wäre momentan extrem schwierig, weil völlig offen sei, wann bei den Erstausrüstern, mit denen die Firma etm wirtschaftlich eng verbunden ist, die Fertigung wieder anläuft. „Da werden wir uns täglich anschauen, wie es nach Ostern weitergeht“, sagt Ingo Wirth, „ich gehe allerdings davon aus, dass die Werke unserer Kunden auch nach den Feiertagen noch nicht mit voller Kapazität oder womöglich gar nicht laufen werden.“ Wichtiger Arbeitgeber in der Region Die Stimmung unter den Beschäftigten im Unternehmen sei trotz der gegenwärtigen Situation weiterhin gut, schätzt der Geschäftsführer ein. Die Firma etm gehört mit über 700 Mitarbeitern zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region und produziert üblicherweise im durchgehenden Schichtsystem Spritzgusserzeugnisse, die insbesondere in der Automobilindustrie Anwendung finden. Um die 8800 verschiedene Teile gehören insgesamt zum Produktionssortiment, von denen sich etwa 1700 in der ständigen Fertigung befinden.