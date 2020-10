Landtagspolitiker Thrum nach Pro 7-Reportage: „AfD verteidigt das Grundgesetz“

Vor einer Woche gewährte die aufsehenerregende Fernseh-Dokumentation „Rechts.Deutsch.Radikal.“ Einblicke in die rechte Szene Deutschlands. Nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern der Privatsender Pro 7 ging tiefgründig der Frage nach, wie sehr die freiheitlich-demokratische Grundordnung bereits in Gefahr ist. Beleuchtet wurde hierbei auch die Rolle der AfD. Es gab erste politische Konsequenzen für den bisherigen Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion, der vor versteckter Kamera geäußert haben soll, dass man Migranten „erschießen“ oder „vergasen“ könne. Und dass es um so besser für die AfD sei, je schlechter es Deutschland geht.

Seit einem Jahr ist Uwe Thrum aus Hirschberg für die AfD Mitglied des Thüringer Landtags. Wir stellten ihm nach der Pro-7-Reportage vier Fragen.

Haben Sie diese Reportage gesehen oder inzwischen zumindest von deren Inhalt gehört?

Aufgrund meines täglichen Arbeitspensums als Abgeordneter des Thüringer Landtags hatte ich bislang nicht die Gelegenheit, mir die besagte „Pro 7“-Reportage in vollem Umfang von mehr als zwei Stunden anzuschauen, kenne aber Auszüge daraus aus diversen Zusammenfassungen der Print- und elektronischen Medien.

Fühlen Sie sich wohl in einer Partei, deren Bestreben es ist, dass es Deutschland möglichst schlecht geht, damit die AfD an Zustimmung gewinnt?

Die von Ihnen herangezogene Aussage wurde aus einem „Gedächtnisprotokoll“ entnommen und von Dritten unserem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland unterstellt, der mittlerweile jede Formulierung dieser Art und in diese Richtung auf das Entschiedenste zurückgewiesen hat. Eine derartige Aussage ist nicht Bestandteil des Parteiprogramms der AfD und damit einer Partei, in der knapp 35.000 deutsche Bürger mit großem Engagement gemeinsam an einem Ziel arbeiten – und zwar, dass es Deutschland eines Tages wieder besser geht und die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen vor allem im ländlichen Raum wahrgenommen und angegangen werden. Ich kenne niemanden in der AfD, der diese unserem Ehrenvorsitzenden unterstellte Aussage teilen würde. Daher beziehe ich sie in keiner Weise auf mich und unsere Mitglieder.

Es wird offen über Fantasien geredet, Menschen zu erschießen oder zu vergasen. Was lösen solche Vorstellungen eines – nunmehr ehemaligen – AfD-Sprechers bei Ihnen aus?

Ich gebe wenig auf Aussagen, die von anonymen Gesprächspartnern gegenüber einem werbefinanzierten – und damit einschaltquotenabhängigen – Medienkanal getätigt und später aus „Gedächtnisprotokollen“ zitiert wurden. Wenn sie in dieser Form geäußert wurden, sind sie in aller Schärfe zurückzuweisen und abzulehnen, womit ich mir mit allen Mitgliedern der AfD einig bin. Derartige Aussagen lassen sich mit der programmatischen Ausrichtung der Alternative für Deutschland nicht in Einklang bringen. Die AfD ist in jeder Hinsicht eine fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankerte Partei, deren Ausrichtung und Positionen ausschließlich von ihrer Satzung und dem Grundsatzprogramm bestimmt werden, die in keiner Weise zur Debatte stehen und auch von mir ohne Abstriche als Grundlage meiner Arbeit als Volksvertreter herangezogen werden. Sollten derartige Äußerungen gefallen sein, diskreditieren sie allein die Person, die sie getätigt hat, und deren krudes Gedankengut – aber nicht die Partei mit ihren 35.000 demokratischen Mitgliedern. Die Bundestagsfraktion der AfD hat in aller Konsequenz auf diese verbalen Entgleisungen reagiert und sich von der betreffenden Person noch am gleichen Tag des Bekanntwerdens getrennt. Diese Vorgehensweise begrüße ich in vollem Umfang, setzt sie doch ein klares Zeichen, welche Grenzen durch niemanden in der AfD überschritten werden dürfen.

Wann wäre für Sie der Zeitpunkt gekommen, die AfD zu verlassen?

Es gab und gibt seit meinem Eintritt in die AfD zu keinem Zeitpunkt einen Moment, an dem ich mich mit dieser Frage beschäftigen musste. Als Rechtsstaatspartei verteidigt die AfD das Grundgesetz, dem ich mich zu hundert Prozent verpflichtet fühle.