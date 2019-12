Noch hält sich der Winter rund um den Stausee zurück. Doch bald verdient das Wort Winterpause seinen Namen – zumindest, wenn es um das Wetter geht. Still wird es aber deshalb auf dem Stausee nicht. Damit die Schiffe in den wärmeren Monaten wieder anschaulich, einladend und seetauglich sind, wird aus der Winterpause ein Arbeitseinsatz.

Erst frisch „in die Saison gerutscht“, wie sie sagen, ist Familie Anders. Heike Anders erzählt, dass sie, seitdem sie alles von ihrem Vorgänger übernommen haben, sehr zufrieden mit ihrem Start sind, wenngleich sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln mussten. Zurücklehnen wollen sie sich auf dem MS Gera aber nicht. Am Wochenende stehen eine After-Nikolaus- und eine Adventsfahrt an. Zu Silvester wird das MS Gera ein letztes mal für dieses Jahr in See stechen. „Für die Advents- und Silvesterfahrt gibt es sogar noch einige wenige freie Plätze“, verkündet sie.

Sie hoffen, dass diese beiden Veranstaltungen ebenso gut angenommen werden, wie die anderen Höhepunkte des Jahres. „Das Lichterfest war natürlich wieder das Highlight. Auch unser Oktoberfest und die Himmelfahrtstour wurden sehr gut von unseren Gästen angenommen“, sagt sie mit Erleichterung in der Stimme. „Total zufrieden“, resümiert sie. Was ihr noch ein wenig Bauchschmerzen bereite, sei die Personalsituation. „Wir müssen unsere Leute ein bisschen mehr entlasten“, begründet sie. Ein Plan von vielen, die auf der Liste stehen. Ein Weiterer ist die Wartung des MS Gera im Januar und Februar 2020. Heike Anders spricht dabei von einem neuen Fußboden im Salon, die Küche braucht neue Schränke und Kühlmöglichkeiten. Mit der Heizung haben man bereits begonnen und auch die Stühle sollen erneuert werden, damit für die Fahrten und Veranstaltungen im kommenden Jahr alles für die Gäste perfekt ist.

Im Jahr 2020 stehen bereits jetzt einige Sonderfahrten auf dem Programm. Neu sind zwei Sonnenuntergangsfahrten. Freunde der Musik kommen bei den Dixieland-Fahrten auf ihre Kosten. Erneut werden auch das Oktoberfest und Himmelfahrt gefeiert.

Um das Angebot erweitern zu können, wollen die Betreiber ein zweites Schiff ins Geschäft eingliedern. Besonders für kleinere Gesellschaften soll es zum Einsatz kommen, damit auch bei außergewöhnlichen Terminen der Tagesbetrieb fortgeführt werden kann.

Auch Falko Tiesel rückt mit der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte zu einer letzten Veranstaltung für dieses Jahr am kommenden Wochenende noch einmal aus. Die letzte Sonderfahrt für 2019 ist eine Adventsfahrt am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 17 Uhr.

Einige Wartungsarbeiten sind bereits erledigt. Ein Schiff soll ein wenig umgebaut werden, der Kiosk wird bearbeitet und soll neu verpachtet werden. Schiffsmotoren werden gewartet und der TÜV steht an. Maler- und Lackierarbeiten geben den Schiffen neue Frische. Geräte werden abgeschmiert und alles wird winterfest gemacht.

Die Saaletal, die Saaleland und die Hohenwarte werden dann ab dem 4. April wieder eingesetzt. Dann werden sie für Mondscheinfahrten, Stausee in Flammen, für die „Saalebeatzzz“ und für weitere Sonderfahrten über das Wasser fahren. Neu war im Jahr 2019 die SRB-Radioafterworkparty.