Diebestour durch Geschäfte in Hof

Gleich mehrere Diebstähle hatte eine junge Frau aus Gefell auf dem Kerbholz. Das Amtsgericht in Bad Lobenstein ebnete ihr den Weg in ein geregeltes Leben.

Bad Lobenstein Das Amtsgericht in Bad Lobenstein wendet bei junger Frau aus Gefell aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Jugendstrafrecht an.

Fast zwei Jahre ist her, da begab sich eine inzwischen 20-jährige Frau auf Diebestour durch Hof. In einem Geschäft wurden Bekleidungsstücke für 65 Euro gestohlen, in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von 63 Euro sowie in einem Textilkaufhaus weitere Klamotten im Gesamtwert von 864 Euro. Jetzt saß sie wegen Diebstahl in drei Fällen in Bad Lobenstein vorm Richter.

Anklagevorwurf eingeräumt

"Es war so", räumte die Gefellerin sofort den Anklagevorwurf von Amtsanwalt Ralf Kalski ein. "Ich hatte nicht genügend Geld, aber wollte die Sachen haben", so ihre Erklärung. Obwohl wegen dieser Diebstähle das Strafverfahren bereits lief, wurde sie im November vorigen Jahres erneut bei einer Klautour erwischt. Richter Jürgen Leitloff wollte mehr aus dem Leben der jungen Angeklagten wissen.

Früher Kontakt zu Drogen

Schon seit 2013 ist sie der Jugendgerichtshilfe bekannt, im Alter von nur zwölf Jahren gab es den ersten Kontakt zu Alkohol und Drogen. Was auch zur Sprache kam: nach der Trennung ihrer Eltern vermisste sie Zeit und Aufmerksamkeit durch ihre Mutter. Im Jahr 2018 geriet sie in die Abhängigkeit der Teufelsdroge Crystal Meth. Davon sei sie zwar nach einer Entgiftung wieder weggekommen, doch Cannabis werde weiterhin regelmäßig konsumiert.

Ausbildung abgebrochen

Beruflich kam die Angeklagte noch nicht so richtig voran. Eine Ausbildung zur Altenpflegerin hatte sie zwar begonnen. Aber aufgrund ihrer Unzuverlässigkeit durch den Drogenkonsum ging das den Bach runter. Angesichts ihrer Persönlichkeitsentwicklung schlug die Jugendgerichtshilfe vor, bei der Heranwachsenden von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Jugendstrafrecht anzuwenden. Dieser Einschätzung schloss sich der Amtsanwalt an und beantragte, eine Verwarnung auszusprechen sowie eine Betreuungsweisung für die Dauer von einem Jahr zu erteilen. Zudem sollten 60 Stunden gemeinnützige Arbeit in den kommenden sechs Monaten geleistet werden.

Das Gericht unterstellte mit seinem Urteil die junge Frau für sechs Monate einem Bewährungshelfer und folgte dem Antrag zur gemeinnützigen Arbeit. "Wir können Ihr Leben in den Griff bekommen", zeigte sich Richter Jürgen Leitloff zuversichtlich. Wichtig sei, die Finger von den Drogen zu lassen. Das Urteil ist rechtskräftig.