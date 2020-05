Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Digitaler Vorstellungsgottesdienst mit echter Taufe

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so haben die zehn Konfirmanden im Kirchspiel Zoppoten mit den Gemeinden Friesau, Kulm, Liebengrün, Liebschütz, Raila, Röppisch und Zoppoten lange gehofft, dass sie zusammen am Pfingstsonntag ihre Konfirmation in der Liebschützer Kirche feiern können. Dank der modernen Technik ist das nun möglich.

Die Corona-Pandemie hat sämtlichen Veranstaltungen in den vergangenen Monaten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alle Vorbereitungen, die Konfi-Fahrt, die Vorfreude – alles dahin. Fast, denn Pfarrer Matthias Zierold, der die Jugendlichen durch den Konfirmandenunterricht begleitet hat, fand eine Möglichkeit, zumindest den Vorstellungsgottesdienst durchzuführen.

Filmteam zeichnet Konfirmanden auf

Ein gewöhnlicher Gottesdienst war nicht möglich, doch am dafür vorgesehenen Wochenende wurden die Konfirmanden in ihren jeweiligen Heimatkirchen Gahma, Friesau, Liebschütz, Röppisch und Zoppoten von einem kleinen Filmteam besucht. Pfarrer Matthias Zierold, Christian Korb und Michael Rischer machten Aufnahmen von der jeweiligen Kirche, drehten einen kurzen Beitrag mit Vorstellung der Konfirmanden und zeigten dann auch, wie jeder seinen „theologischen“ Beitrag leistete.

Im Gottesdienst ging es um die Heilige Taufe. Die Mädchen und Jungen erklärten das Anliegen, die Handlung und wurden schließlich, leider nur im Film, Zeugen einer richtigen Taufe. Ida Elisabeth Korb, die zwei Jahre alte Schwester von Konfirmandin Alma Korb aus Zoppoten, wurde getauft. Mit dabei waren neben den Eltern Claudia und Christian die beiden großen Schwestern sowie die Paten. Dank Nadine Wunderlich, die den Gottesdienst auf der Orgel begleitete, den Worten der Eltern und der schönen Taufkerze wurde es ein sehr bewegender Moment für die Besucher.

Konformationen ab Pfingsten

Wer den Gottesdienst im Film gesehen hat, konnte ganz sicher auch trotz der Entfernung die Besonderheit des Augenblicks spüren. Das ist Mario Jauch zu verdanken, der beim Schneiden des Film das richtige Gespür für das passende Bild hatte.

Es finden nun vier Konfirmationsgottesdienste in Kirchspiel statt. Die Feste werden sich von Pfingsten (Friesau und Zoppoten) über den Sommer (Liebschütz) bis in den Herbst (Röppisch) verteilen.

Wer alle Konfirmanden zusammen sehen möchten, kann den Vorstellungsgottesdienst auf Youtube ansehen