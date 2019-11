Roland Beyer, Karl Teubner, Bernd Adolph und Helmut Färber (v. l. n. r.) waren einige der Teilnehmer bei den zurückliegenden Erzählsalons in Lehesten.

Handwerk Dritter Erzählsalon in Lehesten

Dritter Erzählsalon in Lehesten

Der dritte und letzte Lehestener Erzählsalon findet am 13. Dezember in der Stadt der Berg- und Schieferarbeiter statt. Dazu laden das Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien und die Stiftung Thüringischer Schieferpark Lehesten ein. Beginn ist um 16 Uhr im Tagungs- und Seminarzentrum Schieferpark (Staatsbruch Nr. 1).

Handwerker unterschiedlicher Gewerke sollen unter der fachkundigen Moderation in den persönlichen Erfahrungsaustausch treten, so das Anliegen der Veranstaltung. Ziel sei es, anhand individueller Geschichten die Potenziale und gegenwärtigen Herausforderungen des regionalen Handwerks freizulegen und zu stärken. Gefördert wird das Projekt laut Mitteilung vom Bundeswirtschaftsministerium. „Zusammen mit Akteuren verschiedener Zünfte wollen wir erkunden, welchen Wandel das Handwerk erlebt, welche Innovationen neue Wege ebnen und Perspektiven schaffen können, insbesondere für junge Menschen“, erklärt dazu Projektkoordinator Michael Rahnfeld.

Zwei Erzählsalons waren in Lehesten bereits durchgeführt worden. Ziel des gesamten Projektes ist es, gemeinschaftlich geteilte Erfahrungen im Handwerk von speziell geschulten Autoren der Firma Rohnstock Biografien aufschreiben zu lassen und in Broschüren sowie in zwei Büchern der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Handwerksbetriebe sollen sich anhand dieser Publikationen potenziellen Nachfolgern als zukunftsfähige Unternehmen darstellen können.