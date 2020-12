Drohbrief gegen OTZ-Reporter in Bad Lobenstein

Nach der jüngsten Berichterstattung über die „Querdenker“-Veranstaltung in Bad Lobenstein ist einem OTZ-Reporter ein Drohbrief zugestellt worden. Darin heißt es unter anderem: „Dein Artikel vom 26.11. ist unsachlich. Ziehst Du diese noch einmal in den Dreck ziehen wir Dich durch den Dreck.“ Zudem wird körperliche Gewalt angedroht. Unterschrieben ist der Brief mit „Wir beobachten Dich!!! Combat 18“.