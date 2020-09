Ebersdorf: Turbulente Geschichten aus dem „Leben im Freudenhaus“

Ebersdorf. Autorin Barbara Schneyer aus Krölpa präsentiert in Ebersdorf ihren neuen Roman.

Barbara Schneyer liest am Sonntag, 27. September, ab 15 Uhr im Ausstellungs- und Begegnungszentrum J. A. Comenius in Ebersdorf aus ihrem neuen Buch „Leben im Freudenhaus“. Interessierte Zuhörer sind herzlich willkommen.

Es ist die vierte Veröffentlichung der Hobby-Autorin aus Krölpa. 2015 erschien ihr Erstling „Die Schuhfetischistin“, zwei Jahre später folgte „Leben. Ein Selbstversuch“. 2018 veröffentlichte sie „Leben in Shorts und Quickies“.

Im aktuellen Buch „Leben im Freudenhaus“ geht es um Annabell Ahrend, deren Haus zur Alten-WG wird, in der ihre rechthaberische Mutter das Kommando führt. Es ist ein reines Frauenhaus und das Zusammenleben der unterschiedlichen Charaktere birgt viele Konflikte in sich.

„Die Geschichte des Buches ist mitten aus dem Leben gegriffen, spielt in Thüringen und könnte genauso vor unserer Haustür passiert sein“, so Vereinsvorsitzende Regine Kanis. „Wir freuen uns, auf diese Lesung und laden wie gewohnt in der Pause zu Kaffee, Kuchen und vielen netten Gesprächen ein.“

Eine Anmeldung für die Lesung ist nicht notwendig.