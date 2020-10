Eine Karnevalssaison wie nie zuvor im Saale-Orla-Kreis

Die kommende Karnevalssaison steht angesichts der Corona-Pandemie auf wackeligen Beinen. Aufgrund des Infektionsgeschehens, des Ansteckungsrisikos bei größeren Veranstaltungen und der sich immer wieder verändernden Auflagen für öffentliche Veranstaltungen haben sich einige Faschingsvereine in der Region bereits für eine Absage aller Saisonveranstaltungen entschieden.

In der Nacht zu Sonntag gab die Karnevalsgesellschaft Grün-Gold Wurzbach via Facebook-Post bekannt, dass im kommenden Jahr kein Fasching in der Sormitzstadt gefeiert wird. „An dieser Stelle gibt es nichts weiter zu sagen, als Euch mitzuteilen, dass wir unsere Energie nicht sinnlos an Auflagen und Regelungen verschwenden wollen“, heißt es als Grund.

„Das Vereinsleben geht aber weiter“, erklärte am Montag Wolfgang Bauer, Präsident der Karnevalsgesellschaft, auf Nachfrage dieser Zeitung. Das Techniktraining müsse weitergehen, sonst würden die Gruppen ihr mühsam erarbeitetes Können wieder vergessen. Zumal die Hoffnung bestehe, dass im kommenden Sommer – außerhalb der eigentlichen Faschingssaison – vielleicht im kleinen Rahmen der Karneval nachgeholt werden könne. Zudem soll die Sanierung des ehemaligen Rudi-Arnstadt-Heims neben dem Hammersaal weiter vorangetrieben werden. „Zwei Umkleideräume werden umgestaltet“, so Wolfgang Bauer.

Keine Gala-Abende und kein Umzug

Zwar fallen alle Gala-Abende und der große Faschingsumzug, bei dem in jedem Jahr zahlreiche befreundete Vereine mitmachten, aus, auf eine kleine Feier zu Beginn der närrischen Zeit will die Karnevalsgesellschaft aber nicht verzichten. Am Sonnabend, 14. November, wird zu Kaffee und Küchle ab 11.11 Uhr am Hammersaal eingeladen. Außerdem lädt die Gesellschaft am Sonnabend, 12. Dezember, ab 19 Uhr zu einem Konzert der Simon and Garfunkel Combo im Hammersaal ein. Der Kartenvorverkauf beginnt Anfang November.

Anfang Oktober hatte der Karnevalsclub Lehesten bereits bekannt gegeben, dass in der kommenden 56. Saison keine Veranstaltungen stattfinden werden. „Unser Vorstand saß bis eben in erweiterter Runde zusammen und wir sind schweren Herzens unter Anbetracht der unsicheren Situation zu dem Entschluss gekommen, unsere Veranstaltungen für die 56. Saison abzusagen“, teilte der Club mit.

„Wir wollen noch etwas abwarten“, erklärte Kasten Anders, Präsident des Bad Lobensteiner Karnevalsclubs „Blau-Gold“ (KCL). Zum Faschingsauftakt soll zwar eine kleine Aktion stattfinden, aber was genau ist noch unklar. Auf eine Absage wolle man vorerst noch absehen. „Die Gruppen brauchen für das Training Motivation“, so Karsten Anders. Es gehe zudem nicht nur um große Feiern, sondern darum, dass Vereinsleben, vor allem die Jugendarbeit, aufrecht zu erhalten. Anfang Dezember soll in einer außergewöhnlichen Mitgliederversammlung der weitere Weg diskutiert werden.

Seit einiger Zeit steht der KCL im engen Kontakt mit weiteren Vereinen im Orlatal und Oberland. „Es ist uns bewusst, dass die kommende Saison anders ablaufen wird als gewohnt“, so Karsten Anders. Viele kleine Vereine, wie in Friesau oder Gefell, würden der Saison gelassener als die größeren entgegensehen. „Die machen ihre Feiern mit ein paar Gästen“, sagte Karsten Anders. „Viele hoffen, wenigsten im kleinen Rahmen feiern zu können. Das ist besser als gar nichts.“