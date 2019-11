Eltern ersparen ihrem Sohn eine Aussage

Am Busbahnhof in Schleiz hatten die Angeklagten eine Zeit lang alle fünf Tage Marihuana erworben.

Folgt man der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, so erweckt der Busbahnhof in Schleiz den Eindruck eines Drogen-Umschlagplatzes. Jedenfalls wird einem Pärchen aus dem vogtländischen Bad Linda vorgeworfen, im Zeitraum von November 2018 bis Februar 2019 alle fünf Tage an diesem Busbahnhof drei Gramm Marihuana erworben zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 25. Februar 2019 stieß die Polizei dann auf Drogen und Utensilien für den Drogenkonsum, was natürlich alles vorläufig sichergestellt worden war.