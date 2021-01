Arbeiten am Talsperren-Koloss bei Gräfenwarth gehen in die Endmontage

Die Bauarbeiten an der Bleiloch-Staumauer bei Gräfenwarth liegen im Zeitplan und können damit voraussichtlich wie geplant in diesem Quartal beendet werden. Dies teilte Vattenfall auf Anfrage unserer Zeitung mit. Vorerst stünden dann keine weiteren größeren Reparaturarbeiten an dem bald 90-jährigen Bauwerk an.

Verschluss für Druckrohre

Seit dem Herbst wird der zweite der beiden Einlaufschütze erneuert, mit denen in einem Havariefall oder für Wartungs- und Inspektionsarbeiten die Druckrohre verschlossen werden können, in denen das Wasser aus der Talsperre in das tieferliegende Maschinenhaus strömt und dort die Kraftwerksturbinen zur Stromerzeugung antreibt. Der erste Einlaufschütz war im Winter 2018/19 gewechselt worden. Erforderlich ist hierzu, den Pegel in der Talsperre auf einem Höchststand von 398 Meter über NN zu halten, das sind zwölf Meter unter der maximalen Stauhöhe.

Dadurch bleibt eine Reparaturnische in der Staumauer trocken, in der von Monteuren zunächst der alte Einlaufschütz zerlegt worden war. Im Unterschied zur Vorgehensweise vor zwei Jahren war diesmal der knapp hundert Tonnen schwere Schütz allerdings nicht in vier, sondern in insgesamt zehn Teile zerlegt worden. "Diese konnten mit dem ,hauseigenen' Portalkran aus der Nische gehoben werden", erklärte dazu Vattenfall-Sprecher Thomas Schubert, "diese Arbeiten liefen von Mitte Oktober bis Mitte November 2020."

Vor Ausbau in zehn Teile zerlegt

Im Dezember begann der Einbau des neuen Einlaufschützes, der in seiner Endgröße Außenmaße von acht mal acht Meter hat. Sollte es aufgrund eines Havariefalls erforderlich sein, könnten diese Einlaufschütze binnen 20 Sekunden gesenkt werden und die Druckrohre verschließen. Deutlich behutsamer geht allerdings die jetzige Montage vonstatten. Vier Einzelteile werden dazu an die Staumauer angeliefert und dort mittels zwei Autodrehkranen in die Reparaturnische gehoben, wo dann der Zusammenbau stattfindet.

Nachdem die ersten drei Teile montiert sind, soll nun im Januar das vierte und letzte Teil folgen. Danach sind noch Dichtung und Zylinder zu installieren. "Im Februar könnte der Einbau erfolgen", so die Aussichten von Thomas Schubert. Geht alles weiter planmäßig voran, finden die Bauarbeiten im ersten Quartal ihren Abschluss, womit die gegenwärtig erforderliche Stauzielbegrenzung gegen Ende März aufgehoben werden könnte und das Talsperrensystem wieder entsprechend den behördlichen Vorgaben in Abhängigkeit von Witterung und Niederschlägen zu bewirtschaften wäre, wie es stets heißt.

Fertigstellung im ersten Quartal

Am 2. Dezember 1932 war das Talsperren-Bauwerk in Betrieb gegangen. Prüfingenieure hatten nach eingehender Revision entschieden, dass die beiden Einlaufschütze, die beim Verschließen enormen Druckbelastungen ausgesetzt sind, nach über 80 Jahren zuverlässigen Dienstes zu erneuern waren. Schon 2018 hatte sich daher die starke Pegelabsenkung erforderlich gemacht, was für die Tourismusanbieter am Stausee stets erhebliche Nachteile mit sich bringt.

Insofern war eine Diskussion darüber geführt worden, ob die Erneuerung des zweiten Einlaufschützes in den gleichen Zeitraum gelegt werden könnte, wenn bei Saaldorf die neue Stauseebrücke gebaut wird. Doch für diese Straßenbaumaßnahme gibt es bislang keinen festen Termin.