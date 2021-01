Eine Polizeikontrolle in Schönbrunn war Endstation für die Insassen eines VW Passat.

Endstation bei Polizeikontrolle in Schönbrunn

Zwei Ermittlungsverfahren sind die Folge einer Polizeikontrolle, der sich am Freitag gegen 20.45 Uhr die Insassen eines VW Passat in Schönbrunn an der Tankstelle unterziehen mussten.

Zunächst ergab laut Mitteilung der Polizei ein Drogenvortest, dass die 33-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Im Auto befand sich noch ein 34- jähriger Mann, der während der Kontrolle versucht haben soll, eine zum Drogenkonsum geeignete Pfeife vor den Polizisten zu verbergen. Die in einer Hecke versteckte Pfeife wurde jedoch durch die Beamten aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den 34-jährigen Mann wurde daher ebenso ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.