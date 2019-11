Der Kreistag könne beantragen und beschließen, dass Schloss Burgk, die Gießerei Heinrichshütte und die Landratsamt-Außenstelle in Pößneck geschlossen werde. So mahnt Landrat Thomas Fügmann (CDU) in der Diskussion um die Kreisumlage auf der jüngsten Kreistagssitzung, als es um Kosteneinsparungen im Haushalt ging.

„Das ist unser Tafelsilber, ich habe nicht fast 30 Jahre im Kreistag gesessen, um so etwas lesen zu müssen“, beschwert sich CDU-Mitglied Siegfried Wetzel. Die Kreisverwaltung sollte sich eher Gedanken darum machen, an welchen Stellen sie einsparen könne. „Was wir brauchen ist ein Energiekonzept für die Gebäude des Landkreises. Vor allem in Sachen Beleuchtung birgt die LED-Technik ein großes finanzielles Einsparpotenzial und schont zugleich die Umwelt“, meint Wetzel. Zwar seien Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen schon deutlich energiesparender als herkömmliche Glühbirnen, doch die Umstellung auf LED-Technik würde den Stromverbrauch für die Beleuchtung oft noch ein mal halbieren. „Doch LED-Lampen sehe ich in keinem Gebäude der Landkreisverwaltung“, sagt Wetzel.

Beleuchtung aus Produktionszeiten

Die große Energiesparlampe hat eine Leistungsaufnahme von 400 Watt. Foto: Oliver Nowak

Ganz unrecht hat Wetzel damit offenbar nicht. Zumindest in der Schaugießerei Heinrichshütte in Wurzbach wird zwar auf stromsparende Beleuchtung wert gelegt, allerdings meist in Form von Energiesparlampen. „Bis 1982 war hier noch reiner Produktionsbetrieb und Grauguss wurde hier noch bis 2010 gemacht. Aus dieser Zeit stammt auch die Beleuchtung hier“, sagt die Leiterin des Schaudenkmals, Jessica Neumann, in der Gusshalle. Dort sorgen Energiesparlampen, wie sie in der Straßenbeleuchtung eingesetzt werden, für ausreichend Licht beim Schaugießen. Die großen Quecksilberdampf-Hochdrucklampen haben eine Leistungsaufnahme von 400 Watt – und erreichen auf der europäischen Energieeffizienzskala den Wert „B“. Die Skala reicht von der niedrigsten Effizienz mit dem Wert „E“ bis zur höchsten Effizienz mit dem Wert „A++“.

Aus 400 Watt werden 100 Watt

Ein gutes halbes Dutzend dieser Energiesparlampen leuchtet den Schaugussbereich aus. Auch in der Werkstatt werden diese mittlerweile eher veralteten Energiesparlampen genutzt. „In der Werkstatt ist uns kürzlich eine dieser Lampen kaputt gegangen, wir haben sie durch eine LED-Lampe mit einer Leistungsaufnahme von 100 Watt ersetzt“, berichtet die Museumsleiterin. Solche LED-Lampen erreichen den Wert „A++“ auf der europäischen Energieeffizienzskala. Sobald alte Lampen defekt sind, werden die Ersatzbestände verbraucht oder gleich die energieeffizientesten Alternativen von Museum eingekauft.

In dem benachbarten Ausstellungsraum für Gusserzeugnisse sind neben Energiesparlampen noch normale Glühlampen als Strahler eingesetzt, die auf der Energieeffizienzskala sogar mit einem „E“ gewertet werden. Auch im Verkaufs- und Ausstellungsraum sind noch alte Leuchtmittel eingesetzt. Dort befinden sich Halogenspot-Lampen in der Decke mit einer Energieeffizienzklasse „D“. Die Ausstellungsgegenstände an den Wänden werden mit normalen Glühbirnen beleuchtet. „Wir schalten unsere Beleuchtung nur ein, wenn sie benötigt wird und Gäste da sind“, sagt Museumsleiterin Jessica Neumann. Aktuell zählt das Museum knapp 6000 Gäste in diesem Jahr.

Stromkosten bleiben überschaubar

Trotz der hohen Leistungsaufnahme der Beleuchtung in der Gießerei Heinrichshütte halten sich die Energiekosten sehr in Grenzen. Im diesjährigen Haushalt des Saale-Orla-Kreises sind für den „Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen“ der Gießerei 5000 Euro eingeschrieben. In dieser Summe sind auch die Energiekosten inbegriffen. „Mit dem Geld werden aber auch die Reparaturen, wie zum Beispiel dieses Jahr einige der Fenster, gedeckt“, erläutert die Museumsleiterin.