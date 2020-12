Noch ist die Durchfahrt durch Oßla gesperrt. Dabei sind die Bagger bereits verschwunden und die Bauarbeiter haben ihr Werkzeug zusammengepackt. Die Arbeiten sind zwar scheinbar erledigt, doch erst am Mittwoch entscheidet sich, ob die Ortsdurchfahrt für den Verkehr wieder geöffnet wird.

„Wir treffen uns vor Ort zur Bauberatung“, sagt Wurzbachs Bürgermeister Jan Schübel (CDU-BU) am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Es werde dann geprüft, ob die Straße für den Verkehr freigegeben werden kann. Das könnte im besten Fall bereits am Donnerstag geschehen. Zuvor müssten aber noch die Sperrschilder ab- und neue Straßenschilder angebracht werden.

Damit wäre nach monatelanger Sperrung endlich wieder ein freies Durchkommen durch den Ortsteil Wurzbachs möglich.

Aber die Bauarbeiten pausieren nur für die Winterzeit. Im Frühjahr wird der zweite Bauabschnitt in Oßla in Angriff genommen. Die Sanierung der kompletten Straße soll laut Planung im Oktober 2021 beendet sein.

Neue Wasserleitungen

Im Mai 2020 begannen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt, der sich vom Feuerwehrhaus bis zum Ortsausgang Richtung Lehesten erstreckte. Bei der Sanierung der Straße ist auch der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (Walo) beteiligt. Dieser hat bereits im nun sanierten Abschnitt zum einen einen Mischkanal, der Ab- und Regenwasser ableitet, zum anderen soll eine Trinkwasserleitung verlegt werden. Die Kosten für den Zweckverband Walo für die gesamte Ortsdurchfahrt belaufen sich auf rund 315.000 Euro. Die Stadt Wurzbach übernimmt bei der Straßensanierung die Nebenanlagen. Darin sind die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Bürgersteige enthalten. Insgesamt kostet die Baumaßnahme in Oßla rund 2,7 Millionen Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rund 389.000 Euro. Zudem wurden von Oktober bis November dieses Jahres die Strecke zwischen Oßla und Wurzbach saniert. Ab dem Ortsausgang Oßla wurde die Straße in einem Bereich von rund 560 Meter die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert. Zudem wurde der Straßenbelag erneuert. Auch die Nebenanlagen, wie die Bankette, erhielten eine notwendige Schönheitskur.